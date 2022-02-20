  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Ukrayna'yı sarsan şiddetli patlama!
Dünya

Ukrayna'yı sarsan şiddetli patlama!

Ukrayna'nın doğusunda, ayrılıkçıların çoğunlukla yaşadığı Donetsk kentinde şiddetli bir patlama sesi duyuldu

Yeniakit Publisher
2022-02-20 14:06:00 - 2022-02-20 14:08:58
Ukrayna'yı sarsan şiddetli patlama!

Reuters'ın son dakika ile duyurduğu haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın bilançosuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk dışından top sesleri duyuldu. Lugansk bölgelerindeki çatışmalar devam ederken, Ukrayna güçlerinin sabaha karşı saldırı girişiminde bulunduğunu ve 2 sivilin açıklandı.

Donetsk de son 24 saat içinde Ukrayna'nın ateşkesi 82 kez ihlal ettiğini açıkladı. Tahliye edilen yaklaşık 40 bin kişi Rusya'nın Rostov bölgesine kabul edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay