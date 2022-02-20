Ukrayna'yı sarsan şiddetli patlama!

Reuters'ın son dakika ile duyurduğu haberine göre, Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın bilançosuna ilişkin bir açıklama henüz yapılmadı.

Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk dışından top sesleri duyuldu. Lugansk bölgelerindeki çatışmalar devam ederken, Ukrayna güçlerinin sabaha karşı saldırı girişiminde bulunduğunu ve 2 sivilin açıklandı.

Donetsk de son 24 saat içinde Ukrayna'nın ateşkesi 82 kez ihlal ettiğini açıkladı. Tahliye edilen yaklaşık 40 bin kişi Rusya'nın Rostov bölgesine kabul edildi.