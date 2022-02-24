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Dünya Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan o ülkeye suçlama: Müzakere sürecini onlar bitirdi
Dünya

Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan o ülkeye suçlama: Müzakere sürecini onlar bitirdi

Ukrayna'ya saldırı gerçekleştiren Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, "Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-24 19:36:00 -
Ukrayna'ya saldıran Rusya'dan o ülkeye suçlama: Müzakere sürecini onlar bitirdi

Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’nın Ukrayna operasyonlarını savunurken batı ile diyalogda müzakereleri ABD tarafının bitirdiğini savundu.

Rusya’nın Ukrayna saldırısına karşı Rusya Dışişleri Bakanlığından yeni açıklamalar gelmeye devam ediyor. Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Rusya’da yayın yapan bir televizyon programında Rusya’nın Ukrayna operasyonuna dair açıklamalarda bulundu.

"Kiev’in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti"

Savaşın aslında 8 yıldır sürdüğünü ifade eden Zaharova, “Savaş, 8 yıldır var. Rusya diplomatik ve siyasi tüm çabaları gösterdi. Bugün başlayan operasyon savaşın başlangıcı değil. Bu, savaşın felaket niteliğinde bir senaryoya evirilmesini önleme girişimi, elbette devam eden savaşın bitirilmesi de. Ukrayna’nın nükleer silahlarının olmasının ne gibi sonuçlara yol açabileceğini Avrupa düşünmeli. Kiev’in nükleer silahlara geri dönebileceği açıklaması durumu alt üst etti. NATO’daki toplantılarda birilerinin bunları düşünmesi harika olurdu” dedi.

Sözlerinin devamında batılı ülkelerin Ukrayna’ya silah desteğinde bulunduğunu belirten Zaharova, “Yıllardır Ukrayna’yı silahla doldurdular. Bunlar neden gitti? Cevap açık, bir gün patlatılmaları için” dedi.

"Müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir"

Batılı ülkeler ile müzakerelerin sona ermesinde yine batılı ülkeleri suçlayan Zaharova, “ABD’nin mesajı Moskova operasyona başlamadan evvel geldi. Bunu tüm dünya bilmeli. Kamusal ortamda diplomasi ve görüşme çağrıları duysak da müzakere sürecini bitiren taraf ABD’dir. Peki, Fransa ne yaptı sanıyorsunuz? Cenevre’den sonra bir sonraki turun Paris’te gerçekleşmesi gerekiyordu. Paris, Dışişleri Bakanlığının ağzıyla tüm arabuluculuk çabalarından, müzakerelerden vazgeçti. Oysa Fransa Cumhurbaşkanı halka açık konuşmalarında bunda ısrar ediyordu” diye konuştu.

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