Modern, pragmatik ve geçiş dönemi yöneticisi... Emre Belözoğlu'nun niyeti ne?
Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki kariyeri nasıl şekillenecek...
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Emre Belözoğlu'nun Fenerbahçe'deki kariyeri nasıl şekillenecek...
Emre Belözoğlu bugün basın mensuplarıyla bir araya geldi... Pek çok konu masaya yatırıldı. Konuşmaları değerlendiren Fenerbahçe muhabirlerine göre bir gerçekler ve hayaller var, bir de Türk futbolunun iklimi.
Fenerbahçe'nin çiçeği burnundaki teknik direktörü Emre Belözoğlu, dün basın mensuplarıyla bir araya geldi... Özetle; oyununu "disiplin, fiziksel direnç, ezberlenmiş planlar ve sağlam savunma" dörtgeni üzerine kurmak istediğini anlattı.
Avrupai standartları Türkiye'ye entegre etmeye çalışacağından bahsetti. Konuşmasını dinleyen basın mensupları, 2021'deki sportif direktörlükten geçici teknik direktörlüğe uzanan sürecin aksine Belözoğlu için "modern ve ne yaptığını bilen hoca" profili çizdiğine kanaat getirdiler.
Belözoğlu’nun dün yaptığı açıklamalar, teknik direktörlük kariyerinde son dönemde evrildiği "modern, pragmatik ve geçiş dönemi yöneticisi" kimliğini özetledi. Hem taktiksel bir manifesto hem de bir teknik adamın kariyerini konumlandırma çabası içinde olduğuna işaret gibiydi.
Emre'yi dinleyen muhabirlere göre Fenerbahçe teknik direktörü; doğru şartlar, sabırlı bir yönetim ve ideal kadro mühendisliği verilirse bunu yapabilecek taktiksel vizyona ve futbol aklına sahip.
Ancak Türkiye liginin acımasız atmosferinde; Fenerbahçe'nin sabırsızlığı, bu tür idealist ve planlı yapıların 3-4 maç üst üste kötü sonuç alındığında hemen rafa kaldırılmasına neden olabileceği konusunda birleştiler. Dolayısıyla mesele Belözoğlu'nun bunu isteyip istememesi veya bilip bilmemesi değil; Türk futbol ikliminin ona bu yapıyı inşa edecek zamanı ve zemini tanıyıp tanımayacağı olacak.
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