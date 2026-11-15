Modern, pragmatik ve geçiş dönemi yöneticisi... Emre Belözoğlu'nun niyeti ne?

Ancak Türkiye liginin acımasız atmosferinde; Fenerbahçe'nin sabırsızlığı, bu tür idealist ve planlı yapıların 3-4 maç üst üste kötü sonuç alındığında hemen rafa kaldırılmasına neden olabileceği konusunda birleştiler. Dolayısıyla mesele Belözoğlu'nun bunu isteyip istememesi veya bilip bilmemesi değil; Türk futbol ikliminin ona bu yapıyı inşa edecek zamanı ve zemini tanıyıp tanımayacağı olacak.