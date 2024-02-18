Ukrayna’ya Bayraktar SİHA aldırmadılar! Türkiye nefreti hepsini kör etmiş

Yunanistan, Fransa ve diğer batılı ülkeler her ne kadar “Türkiye ile dostuz, müttefiğiz” dese de aslında çoğunun gerçek bir Türk düşmanı olduğu bir defa daha kanıtlandı...

Ukrayna yönetiminin çok sayıda yeni Bayraktar TB2 insansız hava araçlarını satın alma planının Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa tarafından engellendiği ortaya çıktı. Yunanistan’ın önde gelen gazetelerinden Kathimerini’nin haberine göre konu, geçen hafta yapılan Avrupa Birliği Siyaset ve Güvenlik Komitesi toplantısında gündeme geldi.

Toplantıda üç ülke yetkililerinin Kiev’in Bayraktar drone’larından alma planlarına karşı çıktığı ve üye ülkelerinin çoğunluğunun buna destek verdiği ifade edildi.

ÜÇ ÜLKE ALIMI DURDURDU

Brüksel’den bir diplomatik kaynak, Yunanistan ve Güney Kıbrıs’ın AB’deki daimi temsilciliklerinin bir süredir konuyla ilgili çalışma yürüttüğünü söyledi. İddiaya göre Yunanistan ve Güney Kıbrıs’tan diplomatlar, Kiev’in Bayraktarların üreticisi Baykar’dan büyük bir sipariş vermeye hazırlandığını ve bu siparişin AB’den alınacak parayla finanse edileceğini gündeme taşıdı.

Yunan gazetesi, Bayraktar SİHA’ların AB’den sağlanan destekle finanse edileceğinin teyit edilmesinin ardından sürecin Yunanistan, Güney Kıbrıs ve Fransa tarafından durdurulduğunu yazdı.

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RUSLARA AĞIR KAYIP VERDİRDİ

Bayraktar TB2 tipi SİHA’lar, 24 Şubat 2022’de başlayan Ukrayna savaşının ilk aylarından itibaren cephede dikkat çeken silahlardan biri konumunda. Ukrayna ordusu savaşın ilk günlerinde drone’ların Rus hedeflerini vurduğu görüntüleri sıklıkla servis etmişti. Bayraktar TB2’lerden bazılarının Rusya tarafından vurulmasıyla yeni SİHA’lar edinmek isteyen Ukrayna’ya izin vermeyen üç ülke hem Türkiye düşmanlıklarını göstermiş oldu hem de Kiev yönetiminin Moskof işgalcilerine karşı elini zayıflatmış oldu.

NAMINI DÜNYA BİLİYOR

Suriye, Libya ve Karabağ’daki savaşlarda düşmana ağır kayıplar verdirdikten sonra dünyada tanınmaya ve 40’a yakın ülke tarafından satın alınmaya başlanan Bayraktar TB2’in dünyaya ün salması ise Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle gerçekleşti. İlk kez geniş çaplı bir savaşta havalanan ve Rus ordusunun yüzlerce tankını etkisiz hale getiren Bayraktar TB2 için Ukrayna halkı şarkı dahi yazdı. Savaşın ilk günlerinde kilometrelerce zırhlı araçlık konvoyla Kiev’e girmeye hazırlanan Rus ordusu, TB2’ler nedeniyle başkentten geri çekilmek zorunda kaldı.

UKRAYNA’YA FABRİKASI KURULUYOR

BAYKAR CEO’su Haluk Bayraktar, 7 Şubat’ta yaptığı açıklamada Kiev yakınlarında yeni bir fabrika kuracaklarını ve bu fabrikanın yılda 120 TB2 üretme kapasitesinde olacağını söylemişti.