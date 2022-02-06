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Dünya Ukrayna’nın NATO’ya alınacağını kim söyledi?
Dünya

Ukrayna’nın NATO’ya alınacağını kim söyledi?

Rusya’nın Ukrayna sınırına yaptığı asker yığınağı nedeniyle gerginlik zirve yaparken, NATO Genel Sekreter Yardımcısı Mircea Geoana, Ukrayna’nın yakın zamanda NATO’ya alınmayacağını söyledi.

Yeniakit Publisher
2022-02-06 22:36:00 -
Ukrayna’nın NATO’ya alınacağını kim söyledi?

Ukrayna’nın NATO’ya alınmaması, Batı askeri ittifakıyla sınır paylaşmak istemeyen Rusya’nın krizdeki ana taleplerinden birisi. ABD ve NATO, Ukrayna’ya üyelik kapısını kapamayı reddediyor. Ancak Geoana, bu kapının kapatılmamasının Ukrayna’nın yakın zamanda ittifaka girmesi anlamına gelmediğini vurguladı.

France 24’e konuşan Geoana, “Kimsenin Ukrayna’nın yakın zamanda NATO’ya katılacağını söylediği yok. Ukrayna’nın kendi içinde birçok konuda reforma gitmesi gerekiyor” dedi.

Mevcut olarak NATO içinde Ukrayna’nın ittifaka alınıp alınmaması konusunda fikir birliği olmadığını vurgulayan Geoana, “Ancak hiçbir üçüncü partinin başka bir egemen ülkenin hangi organizasyona katılmak isteyeceği konusunda veto hakkı yok” dedi ve Kiev’in üyeliği konusunda son kararı NATO üyelerinin vereceğine dikkat çekti.

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