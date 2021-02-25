Ukrayna'nın Bayraktar TB2 SİHA için ayırdığı bütçe belli oldu

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, yeni Bayraktar TB2 SİHA sipariş etti. Haberin kaynağı ise Savunma Bakanlığı’nın 2021 yılı için yayınlanan bütçe programında belirtilen SİHA bütçesi.

Bu program, silahların ve fiyatların tam adlarını içermese de onların orduya teslim edilme zamanının tahmin edilmesine yardımcı oluyor. 2021 yılı içerisinde önceki bütçe dönemlerinde sonuçlanan hükümet sözleşmeleri kapsamında insansız hava araçlarının satın alınması için belirlenen fon tahsisi 96,2 milyon UAH yani 3.45 milyon dolar olarak gözükmekte.

Tedarik edilecek İHA sayısı ise 37 olarak açıklandı. Alımı yapılacak 37 adet İHA’nın Ukrayna yapımı A1-SM "Fury" olacağı tahmin ediliyor.

Bayraktar TB2 SİHA için bütçe

Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın SİHA’lar için ayırdığı bütçe, 3.45 milyon dolar ile de sınırlı değil. Savunma Bakanlığı, 2022 yılından itibaren teslim edilecek şekilde planlanan SİHA’lar için 3 milyar Grivna yani 108.5 milyon dolar bütçe ayırmış. Bu bütçe ile 25 adet SİHA alımı planlanmış. Bu bütçenin büyük bir kısmının ise Bayraktar TB2 SİHA için ayrılığı üzerine duruluyor.

Söz konusu haberde, Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın amacının düşük maliyet yüksek etkinlik olduğu ve kendini Dağlık Karabağ’da, Libya’da, Suriye’de ispatlayan bir sistem olan Bayraktar TB-2’yi bu sebeple tercih ettiği belirtiliyor.

Defense Exprees, bir filo Bayraktar TB-2’nin maliyeti göz önüne alındığında azami 2 veya 3 filo SİHA’nın yeterli olabileceğini, gayri resmi bilgilere göre Azerbaycan’ın da 2 veya 3 filo TB-2 kullandığını ve son derece başarılı sonuçlar aldıklarını belirtiyor.

Filo içerisinde mühimmatın, kontrol istasyonu alımının farklı olabileceği, bu sebeple bir filoda bulunan S/İHA’ların 4-9 adet arası olacağı tahmin ediliyor. Bayraktar tarafından üretilen TB-2 S/İHA’ların Ukrayna Savunma Bakanlığı’nın 2021’de planladığı silah ve askeri teçhizat alımı bütçesinin %10’unu kapladığı belirtiliyor.