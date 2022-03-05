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Dünya Ukraynalılar şehirlere giren Rus askerlerini protesto ediyor
Dünya

Ukraynalılar şehirlere giren Rus askerlerini protesto ediyor

Ukrayna halkı, şehirlerine giren Rus askerlerini protesto etmek için sokaklara döküldü.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 15:49:00 -
Ukraynalılar şehirlere giren Rus askerlerini protesto ediyor

Ukrayna ordusu, ülkeyi Rus ordusundan kurtarmaya çalışırken, vatandaşlar ise sokaklara çıkarak Rus askerlerine “ülkenize dönün” çağrısı yapıyor.

Başta Herson, Melitopol gibi şehirler olmak üzere ülkenin birçok bölgesinde Rusya’ya karşı gösteriler düzenleniyor.

Özellikle birkaç gün önce Rus birliklerince ele geçirilen Herson kentinde binlerce kişi Ukrayna bayraklarıyla sokağa çıktı.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde ise Herson halkının Rus tanklarının önünü keserek geçişlerine izin vermediği görülüyor.

Herson halkı, “Herson Ukrayna’nın”, “Ülkenize dönün” sözleriyle Rus askerlerini protesto ediyor.

Kentte sabah saatlerinde başlayan protestolar devam ediyor.

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