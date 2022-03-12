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Dünya "Ukraynalılar iyi olur çünkü Müslüman değiller"
Dünya

"Ukraynalılar iyi olur çünkü Müslüman değiller"

Ukraynalı mülteciler hakkında konuşan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, batının ikiyüzlü tarafına dikkat çekerek, "Bence iyi olacaklar. Çünkü Müslüman değiller. O yüzden halleri durumları iyi olur." dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 08:55:00 -
"Ukraynalılar iyi olur çünkü Müslüman değiller"

Antalya'da düzenlenen Diplomasi Forumu'nda bulunan Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, Rusya-Ukrayna savaşıyla ilgili çarpıcı ifadelerde bulundu.

A Haber'e konuşan Edi Rama, Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçan Ukraynalılarla ilgili soruya çarpıcı bir cevap verdi.

Edi Rama, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la biz zaten düzenli olarak görüşüyoruz. Burada Antalya'da onu görmek çok güzeldi. Gittikçe ünü artan bir diplomasi forumu burası. Savaş durumu var, fiyatlar ve enerji krizi son derece zorlayıcı konular bunlar." şeklinde konuştu.

"Ukrayna'daki durum bir trajedi" açıklamasını yapan Rama, "Provokasyon ve mantık olmaksızın çıkmış bir savaş. Ukrayna'yı destekliyoruz. Demokratik bir ülkenin silahlarla saldırıya uğruyor olması kabul edilebilir bir şey değil. Böyle bir trajedi insanların günlük hayatının bir parçası olamaz." dedi.

Muhabirin yönelttiği "Pek çok insan Ukrayna'dan Avrupa ülkelerine kaçmak zorunda kaldı. Sizin de bir planınız var mı?" sorusuna Edi Rama, "Bence iyi olacaklar. Çünkü Müslüman değiller. O yüzden halleri durumları iyi olur." şekline yanıt verdi.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Allahın ne takdir ettiyse onu alacaklar kuranda bildiriyor onların arasındaki bağlar zayıf örümcek ağı misali faydalanmadan ibaret ve aralarında şiddetli mücadeleler meydana gelir Ayrıca Allah yahudilere imtihan için zaman zaman zalim kullarıda musallat etmiştir. Müslümanların kendi aralarında barış selamet ortamını temin etmemesi birlik olması dostunu düşmanını bilmesi şarttır. zamanda aralarında şiddetli çatışmalar olanlar onlar gene bir bakmışşın dost olmuşlar. Çünkü onların tutunduğu bir ip kalmamıştır. İlahı sınırlar böyle değildir Kıyamete kadar değişmez. Şeytanın dostu sıfatını alanlar hakkın düşmanı zalim ve suçlulardır. Yaptıklarına ne isim verirlerse versinler küfür zulüm ve fitnedir. Allahın emri ise bunların sonladırılması için onun adına gerekiyorsa şiddetli mücadeleler vermektir. Gayri müslimden medet ummak yardım dilemek anlayışa çağırmak boştur Hidayete çağırmak doğru olandır
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OSMANLI TORUNU SAN HELAL OLSUN AÇIK AÇIK KONUŞTUN YANİ BÜTÜN HAÇLILAR BİRLEŞİR UKRAYNA HALKINI KURTARIR,,,AMA SİZ MÜSLÜMANLAR,,,PARALAR GÖKDENLERE İÇİKİ KARIYA,,,YAHUDİLERE,,,DEMEK İSTİYOR,,TORUNMUZ,,,VESSELAM,,,
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