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Dünya Ukraynalı Bakan Kuleba: "Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak"
Dünya

Ukraynalı Bakan Kuleba: "Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak"

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba, "Ukrayna, Rusya ile müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 20:56:00 - 2022-03-12 21:00:56
Ukraynalı Bakan Kuleba: "Ukrayna müzakereye hazır ancak teslim olmayacak"

Rusya'nın Ukrayna topraklarına yönelik saldırıları devam ederken Ukrayna Dışişleri Bakanı Dimitro Kuleba'dan yeni bir açıklama geldi. Kuleba, Ukrayna'nın müzakereye hazır olduğunu belirterek, "Ukrayna, Rusya tarafından başlatılan savaşı sona erdirmek için müzakere etmeye hazır ancak teslim olmayacak. Herhangi bir ültimatomu da kabul etmeyecek" ifadelerini kullandı. Kuleba, çok sayıda sivil can kayıpları olduğuna değinerek, "Ukrayna'nın daha fazla savaş uçağı olması durumunda sivil hayatlar kurtarılacak" dedi.

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