Ukraynalı bakan çatışmanın ortasında kaldı

Ukrayna İçişleri Bakanı Denis Monastyrsky parlamenterlerden ve uluslararası gazetecilerden oluşan 25 kişilik heyetle Donetsk bölgesindeki cephe hattına cumartesi yaptığı gezi sırasında yaylım ateşi altında kaldı. Ekibin bulunduğu bölgeye çok sayıda havan mermisi düşse de kimse yaralanmadı.

Ateş altında kaldı

Cephe hattındaki askerlerle görüşmek ve siperleri denetlemek için Ukrayna'nın doğusundaki bölgeye giden Monastyrsky ve ona eşlik eden heyetin ateş altında kaldığı anlar kameralara yansıdı.

Basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı

Herhangi bir zayiat vermemek için hızla siperlere koşmadan önce Denis Monastyrsky, Novoluhanske kırsalında basın mensuplarının sorularını yanıtlamıştı. Monastyrsky gezisi sırasında gazetecilere Moskova'nın ve desteklediği güçlerin saldırıları hızlandırdığı mesajını verdi.

Monastyrsky ayrıca ilk kez böyle bir ateş altında kaldığını belirtti. Bakan, gazetecilere arabayla bölgeye gelirken her bomba sesi duyduklarında durmak zorunda kaldıklarını ve yere yattıklarını söyledi.