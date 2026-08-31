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Biyografi Arif Kocabıyık kimdir?
Biyografi

Arif Kocabıyık kimdir?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

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Arif Kocabıyık kimdir?

YouTuber Arif Kocabıyık, hakkında bulunan yurt dışı çıkış yasağına rağmen Kapıkule Sınır Kapısı’ndan Bulgaristan’a geçmeye çalışırken yakalandı. Gelişmenin ardından pek çok kişi “Arif Kocabıyık kimdir?” sorusunun cevabını araştırmaya başladı.

Antalya 35. Ceza Mahkemesi tarafından TCK 299/1 kapsamında hakkında yurt dışı çıkış yasağı bulunan Arif Kocabıyık’ın bir tırın dorsesinin altında Bulgaristan’a çıkmaya çalışırken yakalandığı bildirildi. Peki, Arif Kocabıyık kimdir?

 

Arif Kocabıyık kimdir?

Arif Kocabıyık, 1983 yılında Antalya’nın Elmalı ilçesinde doğdu. Meslek lisesi mezunu olan Kocabıyık, çalışma hayatına düğün fotoğrafçılığı yaparak başladı. Daha sonra Akdeniz Üniversitesi’nde güvenlik görevlisi olarak çalışan Kocabıyık, Divan adlı yerel gazeteyi kurdu.

Arif Kocabıyık, Mart 2018’de eniştesi Turan Kural ile birlikte İlave TV adlı YouTube kanalını açtı. Kanalda Türkiye gündemi, seçimler ve güncel gelişmelere ilişkin sokak röportajları yayınlandı.

 

Kocabıyık ayrıca yayıncılık sürecini anlattığı “Cesaret Bulaşıcıdır” adlı kitabı kaleme aldı.

Arif Kocabıyık, 18 Mart 2023’te İYİ Parti’den Antalya Milletvekili aday adaylığını açıkladı. Daha sonra Antalya’dan 12. sıra milletvekili adayı gösterildi ancak seçilemedi.

 

Kocabıyık, CHP’ye üyelik için de başvuruda bulundu. Kendisine parti rozeti takılmasının ardından sosyal medya paylaşımlarının parti ilkelerine aykırı olduğu gerekçesiyle üyelik işlemleri durdurularak iptal edildi.

YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı
YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

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YouTuber Arif Kocabıyık Kapıkule’de yakalandı

 

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