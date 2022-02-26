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Dünya Ukrayna'dan Türkiye'ye göç gelir mi?
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye'ye göç gelir mi?

Ukraynalılar ne zaman Türkiye’ye gelecek? Rusya’nın Ukrayna’ya müdahalesi devam ederken pek çok kişi Ukrayna’dan Türkiye’ye bir göç olup olmayacağını araştırıyor. Peki, Ukraynalılar Türkiye’ye gelir mi?

Yeniakit Publisher
2022-02-26 17:54:00 -
Ukrayna'dan Türkiye'ye göç gelir mi?

Rusya ile Ukrayna arasındaki gerginlik sürüyor. Askeri saldırılan sebebiyle pek çok sivil yaşamını yitirdi. Savaş sebebiyle Ukraynalıların Türkiye’ye göç etme ihtimali olup olmadığını araştırıyor.

Ukrayna'dan Türkiye'ye göç gelir mi?

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sonrası ülkeyi terk eden pek çok kişi Türkiye'ye gelmeye başladı. Bulgaristan'a açılan sınır kapılarında Ukrayna plakalı araç trafiği de arttı.

Dışişleri Bakanlığı görevlilerinin Romanya ve Bulgaristan geçişlerini kolaylaştırdığı Ukrayna'dan kendi imkanlarıyla gelen Türk vatandaşları Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarından Türkiye'ye giriş yapmaya başladı.

Şimdilik ülkemize yalnızca Ukrayna’da yaşayan Türk vatandaşları tahliye ediliyor. Ukrayna vatandaşlarının Türkiye’ye getirilmesi gibi bir durum olup olmayacağı, Ukraynalıların Türkiye’ye göç edeceği yönünde açıklamalar bulunmuyor. Ancak uzmanlar, Ukraynalıların Türkiye ve pek çok Avrupa ülkesine göz edebileceğini konuşuyor.

Birleşmiş Milletler (BM), Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından ülke içinde 100 binden fazla sivilin yerinden edildiğini, 116 bin sivilin de uluslararası sınırları geçerek komşu ülkelere sığındığını bildirdi.

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