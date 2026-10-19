Alçak Trump, kirli çarkı döndürdü: Eli kanlı cani Netanyahu'ya tam destek! Katil katili fonlamaya devam ediyor

İslam coğrafyasını kana bulayan ve Gazze’den Lübnan’a kadar soykırım suçları işleyen siyonist terör şebekesi ile onun hamisi olan Washington yönetimi arasındaki kirli çark bir kez daha deşifre oldu. ABD Başkanı olan küresel zorba Trump, İsrail’de 27 Ekim’de yapılacak seçimler öncesinde koltuğu sallantıda olan eli kanlı katil Netanyahu’ya kol koltuk değneği oldu. İsrail'deki seçim hamlesini siyonist kuklasına destek vererek besleyen küresel haydut Trump, İsrail'deki seçimler öncesinde katil Binyamin Netanyahu'ya destek vererek İran'a karşı mücadeleyi sürdüreceklerini söyledi.

Trump, İsrail'de 27 Ekim'de yapılması planlanan genel seçimler öncesinde Başbakan Binyamin Netanyahu'ya destek verdi.

Mepa News'te yer alan habere göre, Trump'ın açıklaması, seçim kampanyasının son aşamasına girilirken katil Netanyahu'nun liderliğine yönelik önemli bir destek olarak değerlendiriliyor.

Trump, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda katil Netanyahu'yu “büyük bir savaşçı başbakan” ve “İran İslam Cumhuriyeti'yle mücadelede barış için daha da büyük bir ortak” olarak nitelendirdi.

ABD Başkanı, İran'a yönelik tehditlerini de yineleyerek Tahran yönetiminin tutumunu hızla değiştirmemesi halinde “işi yakında bitireceklerini” söyledi.

Trump, katil Netanyahu'nun seçimleri kaybetmesi durumunda İran'a karşı yürütülecek mücadelenin ABD tarafından üstlenilmesi gerekebileceğini belirtti.

Trump, “İsrail'in yanlış bir lideri olursa, yani Bibi dışında herhangi biri başa gelirse, Amerika bu işi kendisi yapmak zorunda kalacak. Ancak bunu yapmaya pek istekli değilim” ifadelerini kullandı.

Netanyahu ise Trump'a teşekkür ederek iki ülkenin birlikte yürüttüğü çalışmalara ve ABD Başkanı'nın desteğine vurgu yaptı.

Eli kanlı katil Netanyahu'nun liderliğindeki Likud Partisi de iki liderin birlikte görüntülerinin ve Trump'ın katil Netanyahu'ya yönelik övgülerinin yer aldığı kısa bir video yayımladı.

TRUMP’IN D ESTEĞİ SEÇİM ÖNCESİNDE GELDİ

İsrail'de 7 Ekim 2023'teki Aksa Tufanı operasyonundan bu yana yapılacak ilk genel seçimler öncesinde Trump'ın desteği, katil Netanyahu açısından önem taşıyor.

Katil Netanyahu, ABD Başkanı ile yakın ilişkilerini iktidarda kalması yönündeki kampanyasının temel unsurlarından biri olarak öne çıkarıyordu.

Ancak Trump, son aylarda Netanyahu'ya açık destek vermekten kaçınmıştı. ABD Başkanı, bu ay Time dergisinde yayınlanan bir röportajında İsrail seçimlerinde katil Netanyahu'yu destekleyip desteklemeyeceği sorusuna, “Artık siyasetle ilgilenmiyorum” yanıtını vermişti.

Trump, daha önceki seçimlerde de katil Netanyahu'ya destek açıklamış, kasım ayında ise İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'a mektup göndererek yolsuzluk suçlamalarıyla yargılanan katil Netanyahu için af talebinde bulunmuştu.

Son açıklama, iki lider arasındaki yakın ilişkilere rağmen son dönemde belirginleşen görüş ayrılıklarının ardından geldi.

İRAN SAVAŞI VE GAZZE KONUSUNDA GÖRÜŞ AYRILIKLARI

Trump ile katil Netanyahu, özellikle İran'ın nükleer tesislerine yönelik 2025'teki ortak ABD-İsrail saldırılarının ardından yakın bir çizgide görünüyordu. Ancak bu yıl İran'la yaşanan ve yaklaşık sekiz aydır devam eden savaş boyunca iki lider arasında çeşitli anlaşmazlıklar ortaya çıktı.

Trump, savaşın ilk haftalarında İsrail'in İran'daki önemli bir doğal gaz sahasına yönelik saldırısını eleştirmiş, haziran ayında katil Netanyahu'yu “deli” olarak nitelendirmişti. ABD Başkanı ayrıca İsrail'in Lübnan'da Hizbullah'a karşı yürüttüğü saldırıların İran'la barış görüşmelerini geciktirdiğini söylemişti.

Gazze konusunda da taraflar arasında görüş ayrılıkları yaşandı. Katil Netanyahu, ağustos ayında Trump yönetiminin ateşkes planına karşı çıkarak Hamas silahsızlandırılana kadar İsrail'in kontrolündeki bölgelerden çekilmesine yönelik ABD çağrısını reddetmişti.

İran savaşı ve ateşkes girişimlerinden beklenen sonuçların alınamaması da İsrail'de Trump'a yönelik hayal kırıklığını artıran unsurlar arasında gösteriliyor. Bu nedenle Trump'ın katil Netanyahu'ya desteğinin seçim sonuçlarını ne ölçüde etkileyeceği henüz belirsizliğini koruyor.

Trump, yalnızca ABD'deki seçimlerde değil, başka ülkelerdeki siyasi yarışlarda da adaylara destek açıklamalarıyla öne çıkıyor. ABD Başkanı daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın yeniden seçilme girişimini desteklemiş ancak Orban seçimi kaybetmişti. Trump ayrıca Japonya Başbakanı Sanae Takaichi ve Polonya Cumhurbaşkanı Karol Nawrocki'ye de destek vermişti.