Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti!

Fransa’nın başkenti Paris’te göstericilerle polis arasındaki çatışmalar sırasında bir göstericinin polisler tarafından dövülerek öldürüldüğüne yönelik iddialar, kamuoyunda büyük tepki çekti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, “eğer gerçekten bir ölüm olduysa”, bu başkentte 10. arrondissement'daki Magenta Bulvarı civarında, kortejin geçtiği yerde “bir bayılma geçiren” bir göstericiyle ilgili olabileceğini duyururken, yapılan bu açıklama isyancıları daha da kızdırdı.

ÖLEN ADAMIN POLİSİN DÖVDÜĞÜ KİŞİ OLDUĞU İDDİA EDİLİYOR

Fransız Gazeteci Didier Maisto, polislerin karga tulumba taşıdıkları feci şekilde dayak yediği anlaşılan bir göstericiye ilişkin görüntüleri sosyal medyadan yayınlayarak, “İçişleri Bakanı Bay Nunez Laurent, bu video sosyal medyada dolaşıyor ve birçok kişi, ölen adamın polisin sert bir şekilde dövdüğü o kişi olduğunu iddia ediyor. Diğer göstericiler tarafından Château d'Eau kurtarma merkezine taşınmış, ancak tesisin kapıları önünde, tedavi altına alınmadan önce ölmüş. Ne oldu? Bu sabah resmi versiyonu mu sürdürüyorsunuz? Yoksa bu videoda gördüğümüz adam mı öldü?” diye sordu.