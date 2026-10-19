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Yaşam Polisten kaçtı, cezadan kaçamadı! Ehliyetsiz sürücüye 297 bin TL ceza
Yaşam

Polisten kaçtı, cezadan kaçamadı! Ehliyetsiz sürücüye 297 bin TL ceza

Yeniakit Publisher
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Eskişehir’de polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ehliyetsiz sürücü, aracını bırakıp yaya olarak uzaklaşmaya çalışırken yakalandı.

Eskişehir’de polis ekiplerinden kaçmaya çalışan sürücünün kaçışı kısa sürdü.

 

Tepebaşı ilçesi ara sokaklarında seyir halinde olan 26 AEP 240 plakalı ticari aracın sürücüsü E.S., polis ekiplerinin "dur" ikazına uymayarak kaçmaya başladı. Ekiplerin takibi sırasında 1588. Sokak üzerine gelen sürücü, aracı bırakıp yaya olarak kaçışını sürdürmek istedi. Polis ekiplerinin fiziki takibi sonucu kısa sürede yakalanarak kontrol altına alınan E.S.'nin yapılan incelemelerinde ehliyetsiz olduğu, aracın muayenesinin ve sigortasının da bulunmadığı belirlendi.

 

Ehliyetsiz araç kullanmak, dur ihtarına uymamak, sigortasız ve muayenesiz araçla trafiğe çıkmak gibi maddelerden sürücüye toplam 297 bin TL idari para cezası kesildi. Ticari araç ise çekici marifetiyle otoparka çekildi.

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