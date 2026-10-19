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Gündem Ahmet Hakan Erdoğan’ın mesajını böyle yorumladı! Kardeşliği pekiştirecek, fitneyi söndürecek mesaj
Gündem

Ahmet Hakan Erdoğan’ın mesajını böyle yorumladı! Kardeşliği pekiştirecek, fitneyi söndürecek mesaj

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Ahmet Hakan Erdoğan’ın mesajını böyle yorumladı! Kardeşliği pekiştirecek, fitneyi söndürecek mesaj

Hürriyet Yazarı Ahmet Hakan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’e dün gönderdiği “Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü” mesajının, “Hiç de sıradan bir mesaj” olmadığını yazdı.

Dün Azerbaycan’ın ‘Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’ idi” hatırlatmasında bulunan Ahmet Hakan şunları söyledi:

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın mesajı şu oldu: ‘Dost ve kardeş Azerbaycan’ın Bağımsızlığın Yeniden Sağlanması Günü’nü ülkem ve milletim adına gönülden tebrik ediyorum. Azerbaycan Cumhurbaşkanı gardaşım İlham Aliyev’e, tasa ve sevinçte her zaman bir olduğumuz Azerbaycan Türkü kardeşlerime selamlarımı iletiyorum’

Sıradan bir mesaj değildir bu mesaj.

Bu mesaj...

- Fitneyi söndürecek bir mesajdır.

- İsrail ve İran’ı üzecek bir mesajdır.

- “Araları açılsın” diye bekleyenlere avuç yalatacak bir mesajdır.

- Kardeşliği pekiştirecek bir mesajdır.

Bin yaşasın Türkiye / Azerbaycan kardeşliği

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