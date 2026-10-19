Vurgunların sorumlusu Özel

Buğra Kardan İstanbul

Belediyelerde yapılan yolsuzlukları ve baş kahramanı olduğu rüşvet skandallarını perdelemek için çırpınan YP Genel Başkanı Özgür Özel, fon soruşturması üzerinden Erdoğan’ı hedef alarak, yüzsüzlüğün dibine vurdu. “Tutukluları atayan da dışarıda olanları koruyan da sensin” tantanası kopararak tüm sorumluluğu Erdoğan’a yüklemeye çalışan Özel, “Namusuna namusum kadar kefilim” dediği Ekrem İmamoğlu’nun İstanbul’da, Ulaştırma Bakanlığı görevine getirmeyi vaad ettiği Özkan Yalım’ın Uşak’ta, İçişleri Bakanlığı’na lâyık gördüğü İlkay Çiçek’in Menderes’te, öve öve bitiremediği Muhittin Böcek’in Antalya’da, gurur duyduğu Tanju Özcan’ın Bolu’da, iftihar ettiği Mustafa Bozbey’in Bursa’da, yere göğe sığdıramadığı Vahap Seçer’in Mersin’de büyük yağmaya imza attığını unuttu.

REZİL BAŞKANLARA KEFİL OLDU

En yakınında bulunan Veli Ağbaba, Ali Mahir Başarır gibi isimlerin rüşvet ağlarını es geçen Özel’e tepki yağdı. Akit’e konuşan AK Parti Uşak Milletvekili İsmail Güneş de, şunları söyledi: “Elma ile armut karıştırılmamalı. Karşımızda ayrı ayrı vakalar var. CHP/YP’li belediyelerde büyük yolsuzluklar, usulsüzlükler olduğu muhakkak. Özgür Özel’in bunlara duyarlı olmadığı aşikâr. Özel’in en başından şaibelere karışan belediye başkanlarıyla irtibatını kopardığını ifade etmesi gerekmez miydi? Aksine şaibelere karışan belediye başkanlarına kefil oldu, hamilik etti. Hâlen de devam ediyor. Kendilerine operasyon çekildiğini iddia edip duruyor.

Fon vakasına sarılıyor

Fon hususunun bizimle alâkası olmadığı açık. Özel bunu da ranta dönüştürme gayretinde. Ancak ihmalleri, hataları olanlara gereken yapılıyor. Cumhurbaşkanımız da şüphelilere kefil ya da kalkan olmuyor. Özgür Özel de skandalları örtmek, kendisinin ve belediye başkanlarını aklamak için gittiği her yerde fon meselesine sarılıyor. Yanılıyor. Biz biliyoruz ki nerede olursa olsun, ne konumda bulunursa bulunsun, hangi unvanı taşırsa taşısın hırsız hırsızdır. Biz, burada Özel ve ekibinden ayrılıyoruz. Özel ve ekibini kendine gelmeye davet ediyoruz. Vurgunların sorumlusunu, sorumlularını yanlış yerde aradığına inanıyoruz. Bize çamur atmayı bırakıp kendisine ve arkadaşlarına bakmasını tavsiye ediyoruz. Belediyelerin soyulduğunu, Halk TV’ye illegal yöntemlerle milyonlarca lira kanalize edildiğini görmeye çağırıyoruz. Fon meselesinden de Özel ve ekibine ekmek, rant çıkmaz. O nedenle Özel ve ekibine ‘Nafile uğraşmayın’, ‘Boşa kürek çekmeyin’ uyarılarında bulunuyoruz.”

EVVELA KAPININ ÖNÜNÜ SÜPÜR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Hasan Arslan da şunları kaydetti: “Özel’in son açıklamalarını, siyasi bir hedef şaşırtma çabasının ve kendi içlerindeki çelişkileri örtbas etme telaşının bir yansıması olarak takip ediyoruz. Vurguncu arıyorsalar uzağa gitmemeli, kendi siyasi bagajlarına ve çevrelerine bakmalıdırlar. Yolsuzluk operasyonlarında baklava kutularından saçılan dövizleri, belediye kasalarından pavyonlara ve karanlık noktalara akıtılan kaynakları, özel uçaklarda düzenlenen uygunsuz partileri, otel odalarında genç kızlarla basılarak toplum ahlâkında açılan derin yaraları herkes gördü. Aynaya baktıklarında görecekleri manzara budur. Bizim siyaset anlayışımızda ve devlet terbiyemizde kimseyi koruma içgüdüsü yoktur. Hukukun üstünlüğü esastır ve bu ülkede kimse layüsel değildir. ‘Sizin hırsızınız iyi, bizim hırsızımız kötü’ gibi hastalıklı bir kavram bizde asla barınamaz. Hırsız hırsızdır, yolsuz yolsuzdur. Kim milletin hakkına el uzatıyorsa kanun önünde hesap vermekle mükelleftir. İçlerindeki yozlaşmayı sağa sola çamur sıçratarak gizlemeye çalışanlara ‘Evvela kendi kapınızın önünü süpürün’ diyoruz.”