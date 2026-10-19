16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Altının gölün dibine nasıl ulaştığı merak edilirken külçenin kazayla mı düştüğü yoksa biri tarafından bilerek mi suya atıldığı tartışma konusu oldu. Olayın 10 yıl önce yaşandığı ancak Alman basını ise bu sıra dışı olayı yeniden haberleştirerek yeniden gündeme taşıdı.