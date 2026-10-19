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16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

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16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Almanya'nın Bavyera eyaletinde ailesiyle bir göle giden 16 yaşındaki kızın bulduğu şey hayatını değiştirdi.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Göl kenarında yüzdüğü sırada suda parlayan bir şey dikkatini çekti ve suya daldı.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Gölün altında parlayan cismi merak eden küçük kız bulduğu şeyin sıradan bir metal parçası olmadığını, külçe altın olduğunu anlayınca büyük şaşkınlık yaşadı.

#3
Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Yarım kiloya yakın ağırlığı bulunan altın külçesini yanına alan 16 yaşındaki kız polise teslim etti.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Polis ekipleri altının gerçek sahibine ulaşmaya çalıştı ancak üzerinde Deuggsa markası bulunan altının seri numarasıyla geçmişini incelemeye çalıştı.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Alman kriminal polisleri tarafından yapılan incelemede ise külçe altının üzerindeki kimlik numarasının da daha önceden silindiği öğrenildi.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Uzmanların uzun uğraşları sonucunda numara tespit edilirken sahibine ulaşılamadı.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Polisler 6 ay boyunca altının sahibini aradı ancak herhangi biri ortaya çıkmayınca 500 gramlık altının sahibi olarak genç kıza iade edildi.

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Foto - 16 yaşındaki genç kızın talihi: Suda parlayan şey hayatını değiştirdi!

Altının gölün dibine nasıl ulaştığı merak edilirken külçenin kazayla mı düştüğü yoksa biri tarafından bilerek mi suya atıldığı tartışma konusu oldu. Olayın 10 yıl önce yaşandığı ancak Alman basını ise bu sıra dışı olayı yeniden haberleştirerek yeniden gündeme taşıdı.

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Yorumlar

farkında mısınız

bizde olsa muhakkak benimdi diyen çok olurdu. ama iktidar kim olursa olsun devlet el koyardı. bulana sakın yemeyin fetvaları da çıkardı o ayrı
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