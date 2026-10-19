  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şişli’de 66 yıllık mülkiyet çilesi bitmiyor Vurgunların sorumlusu Özel Ölen göstericiyi Fransız polisi mi katletti? Avrupa’nın göbeğinde polis cinayeti! Ahmet Hakan Erdoğan’ın mesajını böyle yorumladı! Kardeşliği pekiştirecek, fitneyi söndürecek mesaj Belediyenin kaynaklarını yağmalamaktan hizmeti unuttular Alçak Trump, kirli çarkı döndürdü: Eli kanlı cani Netanyahu'ya tam destek! Katil katili fonlamaya devam ediyor Tarihi ve kültürel bağlar dil üzerinden değerlendirildi! Balkan dillerindeki Türkçe izleri mercek altına alındı Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı düğmeye bastı! 'Devrimci Karargah' kumpasında 22 FETÖ'cü hakim ve savcıya yeni dava İşte masadaki konular! Külliyede ekonomi zirvesi Gebze’de sel felaketinden bir acı haber daha! Can kaybı 2’ye yükseldi
Gündem Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü: Bölgesel saldırılar değerlendirildi
Gündem

Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü: Bölgesel saldırılar değerlendirildi

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü: Bölgesel saldırılar değerlendirildi

Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere Orta Doğu'daki son güvenlik gelişmeleri ele alındı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.

Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!
Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!

Gündem

Fidan salondan çıkarken, hiçbir Türk devleti peşinden gelmedi: TDT kardeşliği İsrail’e kadarmış!

Hakan Fidan’dan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dikkat çeken açıklama
Hakan Fidan’dan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dikkat çeken açıklama

Gündem

Hakan Fidan’dan Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde dikkat çeken açıklama

Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti
Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti

Gündem

Hakan Fidan’dan Herzog’a tarihi protesto! Türkiye kalktı, 11 ülke peşinden salonu terk etti

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü
Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

Gündem

Fidan, İranlı mevkidaşı Arakçi ile görüştü

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!
Gündem

Sosyal medyada gündem olan defin! İmam duaya başlar başlamaz bitirdiler: Kürekler yarıştı, mezar anında toprakla doldu!

Gaziantep’te yaşandığı iddia edilen bir defin sırasında kalabalık bir grubun bir mezarı yarışırcasına hızla toprakla doldurduğu görüntüler, ..
Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı: 3. yıl dönümünde Aksa Tufanı ve biz…
Kültür - Sanat

Genç Birikim'in yeni sayısı çıktı: 3. yıl dönümünde Aksa Tufanı ve biz…

Gündemdeki gelişmeleri İslamî bakış açısıyla değerlendiren Genç Birikim dergisinin Ekim 2026 (292.) sayısı çıktı. Araştırmacı yazar Ali Kaça..
Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı
Gündem

Hava sahasında alarm! NATO ülkesinde ‘sığınaklara girin’ çağrısı

Rusya-Ukrayna savaşıyla tırmanan Doğu Avrupa’daki kriz hattında bu sabah sıcak saatler yaşandı. Litvanya hava sahasına tanımlanamayan bir ha..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23