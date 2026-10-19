Bakan Fidan, Suudi mevkidaşıyla görüştü: Bölgesel saldırılar değerlendirildi
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Dışişleri Bakanı Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud ile kapsamlı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, Suudi Arabistan’ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere Orta Doğu'daki son güvenlik gelişmeleri ele alındı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Bakan Hakan Fidan'ın Bin Ferhan'la yaptığı telefon görüşmesinde, Suudi Arabistan'ın egemenliğini ve toprak bütünlüğünü hedef alan saldırılar başta olmak üzere bölgesel güvenlik meseleleri ele alındı.
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