Görenleri adeta mest ediyor! Sonbaharda boncuk gibi parlıyor!

HER MEVSİM AYRI BİR GÜZELLİĞE BÜRÜNÜYOR Valiliğinin sosyal medya hesaplarından yapılan paylaşımda ise “Sonbaharın en güzel tonları, Gökpınar Gölü’nün eşsiz doğasında buluşuyor. Sivas’ımızın her mevsim ayrı bir güzelliğe bürünen bu doğa harikasından herkese huzur, mutluluk ve güzelliklerle dolu bir hafta diliyoruz. Mutlu haftalar.” ifadesine yer verildi.