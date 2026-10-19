Belediyenin kaynaklarını yağmalamaktan hizmeti unuttular

Sebahattin Ayan İstanbul

Geçtiğimiz yıllarda İstanbul kar felaketini yaşarken İngiliz elçileriyle rakı-balık keyfi yapan, meteorolojinin ve AKOM’un uyarılarına rağmen tedbir almak yerine bindirilmiş kıtalarla Silivri’deki asrın yolsuzluğu davasında yargılanan suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu’na destek veren İBB yönetiminin beceriksizliği kadim kente felaketi yaşattı. İstanbul’da sağanak yağış sonrası temizlenmeyen mazgal, kolektör ve yağmur suyu hatları yüzünden 5 vatandaş hayatını kaybederken, felaketin ardından İstanbul’un hizmete hasret kalması çıktı. AK Parti döneminde devam eden 25 yıllık kesintisiz hizmet belediyeciliğine son veren ve kurdukları ‘Ekosistem’ ile İstanbul’un kanını emen İmamoğlu ve adamlarının beceriksizliği, 7 yıldır katlanan kentleşme sorunları, dere yataklarının daraltılarak yapılaşmaya açılması, betonlaşma ve “Taşkın sorununu çözdük” açıklamasının gerçeği yansıtmaması kabusa sebep oldu.

7 YILDA MİRASI YİYİP BİTİRDİLER

Binlerce su baskını, alt geçitlerin ve yolların sular altında kalması, özellikle riskli bölgelerde yatırımların azlığı veya kapasitenin aşırı yağışa karşı yetersiz kalışı Ayazağa-Kağıthane-Cendere gibi bölgelerde ciddi taşkınlara sebep olurken, İBB yönetimi felaketle rağmen bindirilmiş kıtalarla yolsuzluk davasında örgüt kurma, rüşvet, kamu zararı suçlamasıyla yargılanan İmamoğlu ve adamlarına destek için Silivri’ye gitti. Başta kentsel dönüşüm olmak üzere iktidarın hayata geçirdiği her hayırlı proje sonrası soluğu mahkemede alan ve İstanbul’da acil dönüşmesi gereken 1.5 milyon riskli konut varken İBB’nin bütçesini reklama, konsere harcayan zihniyetin beceriksizliğini Akit’e değerlendiren uzmanlar “Can kayıplarının ardında rant siyaseti ve çapsız yöneticiler var” dediler.

HİZMET YAPMAMIŞLAR

Gazeteci Cengiz Alçayır, şunları söyledi: “Ekrem İmamoğlu yönetimindeki İBB’nin ve İSKİ’nin parasının hizmete gitmediği sel baskınında ortaya çıktı. Eğer dedikleri gibi o köprülerin, üst geçitlerin üstüne astıkları afişlerdeki gibi ‘Şu kadar hizmet yaptık, bu kadar hizmet yaptık’ diye ortalığı ayağa kaldırdıkları kadar hizmet yapılmış olsaydı, bugün ne can kaybı olurdu ne de İstanbul bu kadar rezil görüntülere sahne olurdu. İmamoğlu’nun zaten huyudur. Bir şeyi üç kat, beş kat, on kat fazla abartır. Yani yapmadığı bir şeyi bile yaptık diyen bir zihniyetin, yaptığı ufak tefek şeyleri beş-on kat abartması çok da şaşılacak bir durum değildir. Zaten İBB’nin kaynaklarının, İSKİ’nin parasının nereye gittiği, yani hizmete gitmediği belli olduğu için devlet paranın peşine düştü. Herkes de o paranın nerede olduğunu anlamaya çalışıyor. İcraattan çok algıya, şova, reklama, PR’a güvenen İmamoğlu, afişe para harcayacağına hizmet yapsaydı İstanbul bu manzarayı yaşamayacaktı. ‘Ekrem İmamoğlu da depremden daha tehlikeli’ diyorlar ya, doğru doğal afetlerden daha tehlikeliymiş. Çünkü bir şehrin sorunlarının giderilmesi için gereken ihtiyaçlar karşılanmadığı sürece kent 15-20 yıl geriye gitmek zorunda kalıyor. Yani televizyonlarda kanal kanal gezip de kendi reklamını yapan şahıs hizmet etseydi, o canlar belki yaşıyor olacaklardı.”

İSKİ’NİN PARASI VİLLALARA GİTTİ

İBB Kentsel Yenileme Komisyonu üyesi Yunus Mercanlı da şunları dile getirdi: “İSKİ kendi programına 260 milyar TL’lik yatırım yapması gerektiğini yazmış. Ancak yaptığı yatırım 60 milyar TL. Demek ki 200 milyar TL’lik yatırımı yapmadığını resmî olarak kendisi kabul ediyor. Emirgan’daki villaların sanığı Nuhoğlu, aynı zamanda İSKİ müteahhidiydi. İSKİ İBB’ye çok ciddi miktarlarda borç veriyor. Vatandaştan su faturalarıyla topladığı, 20 katına çıkardığı su faturalarından elde ettiği parayı, reklam ve tanıtımda kullanılmak üzere belediye yönetimine aktarıyor. Bu 60 milyar TL’lik işleri de Nuhoğlu’na veriyor. Nuhoğlu işi yapıyor ve işin içerisinden de 480 milyon TL’lik o villaları avans olarak Ekrem İmamoğlu’na veriyor. Yani İSKİ’nin yapması gereken yatırımın yalnızca 60 milyar TL’si yapılıyor. O da müteahhitten rüşvet alınarak yapılıyor. Yani verimli bir iş yapılmıyor. Bu bağlamda, oradaki verimsizlik, gerekli yatırımın yapılmaması ve ihtiyaç duyulan miktarın beşte biri bile gerçekleştirilirken bu yatırımların içerisinde rüşvetli avanta verilmesi, yapılmamış işlerin aşırı miktarlarda ödenmesi ve karşılığında villa alınması mahkeme kayıtlarıyla sabitlenmiş durumda. İSKİ’nin yatırım yapması gereken bütçeyi, yani yatırım için ayrılması gereken parayı İSKİ’den borç alarak reklama ve tanıtıma harcadılar. Bütün su sorunlarını çözdüklerini, İstanbul’da bundan sonra sel baskını olmayacağını anlatan reklamlar yaptılar. O borcu da yine İSKİ’den aldılar ve o parayla da İSKİ yatırım yapamaz duruma geldi. Ama maalesef afet geldiği zaman acı gerçekle karşılaştık, yüzleştik.”