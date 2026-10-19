Şişli’de 66 yıllık mülkiyet çilesi bitmiyor

HABER MERKEZİ

1950’li yıllardan bu yana çözülemeyen tapu sorunu, birçok mahalleyi etkileyerek yüzlerce vatandaşı doğrudan mağdur ederken bazı sorunlar hala sıcaklığını koruyor.

İSTANBUL’UN EN DEĞERLİSİ

Şişli ilçesine bağlı Yayla, Paşa, Mahmut Şevket Paşa, Halide Edib Adıvar ve Feriköy mahallelerinin bazı kısımlarında, Gülbahar Mecidiye Köyü’nde 66 yıldır devam eden mülkiyet sorunu kısmen çözülürken, emlak değerleri ve belediyenin aldığı emlak vergilerdeki yüksek artışlar da vatandaşların üzerindeki ekonomik yükü ağırlaştırıyor. Mülkiyet sorunların bir kısmının çözüldüğünü belirten Mehmet Akif Ersoy FBD Derneği Divan Başkanı Mücahit Sezgin, uzun yıllardır devam eden mülkiyet sorunlarının çözümü için vatandaşların dayanışma içerisinde mücadele ettiğini, bazı noktalarda ilerleme kaydedilmesine rağmen sorunların önemli bir bölümünün hâlâ çözülemediğini ifade etti.

TABU BEKLİYORLAR

Şişli’deki mülkiyet sorunlarının yaklaşık 30 yıllık bir geçmişe sahip olduğuna dikkat çeken Sezgin, komşuların desteği ve dayanışmasıyla belirli aşamalara gelindiğini ancak bu çabaların bütün vatandaşların sorunlarını çözmeye yetmediğini belirtti. Feriköy, Yayla ve Mahmut Şevket Paşa mahallelerinde mülkiyet sorunlarının giderilmesi için kısmi adımlar atıldığını kaydeden Sezgin, tapularını almayı başaran vatandaşlar bulunduğunu, ancak bunların sınırlı sayıda kaldığını ve çok sayıda kişinin hâlâ mülkiyet hakkına ilişkin sorunlarla karşı karşıya olduğunu dile getirdi.

DAR GELİRLİ NE YAPSIN?

Bölgedeki en önemli sorunlardan birinin emlak değerleri ve vergilerdeki artış olduğunu vurgulayan Sezgin, metrekare birim fiyatlarının geçmişte 15 bin TL seviyesinden başlayarak 40 bin TL’ye, bu yıl ise 100 bin TL seviyesine kadar yükseldiğini ifade etti. Sezgin, Feriköy ve çevresinde yüksek metrekare fiyatlarının da dar gelirliler için ciddi sorun oluşturduğunu ekledi.