Ali Rıza Demircan Hoca’dan ayetler ışığında ‘su’ ve ‘şükür’… ‘Dileseydik onu tuzlu yapardık şükretmeniz gerekmez mi?’

GÜNAHLAR KURAKLIK SEBEBİ, TÖVBE YAĞMUR NEDENİDİR: Rabbimiz Rahman olan Rab’dir. O yağmurları gönderir. Gönderir de biz insanlar günahlarımızla engel oluşturmasak. Peygamberimiz, toplumumuzun âcizleri, işsizleri, dulları, yetimleri gibi sosyal yardıma muhtaç kesimlerine Allah’ın belirlediği hakları olan zekâtların verilmemesini kuraklık sebebi olarak bildirmekte ve şöyle buyurmaktadır: “Zekâtını vermeyen topluluğa ise yağmur yağdırılmaz, onlar kuraklığa bırakılır. Eğer hayvanlar olmasa onlara hiç mi hiç yağmur yağdırılmazdı.” (Mearic 70/24-25; Feyzü’l-Kadîr, Hn. 3945). Kur’ân-ı Kerîm’de insanların hakları ve özgürlüklerini çiğnemek olan zulüm başta olmak üzere faiz ve zina gibi haramlardan tövbe etmenin bol ve bereketli yağmurlara vesile olacağı da Hz. Hûd’un diliyle şöylece müjdelenmektedir: “Ey kavmim! Rabbinizden bağışlanma dileyin; sonra da O’na tövbe edin ki üzerinize bol ve bereketli yağmurlar göndersin ve kuvvetinize kuvvet katsın. Günah işleyerek (Allah’tan) yüz çevirmeyin.” (Hûd 11/52). Biz insanlar tövbe etmediğimiz günahlarımız sebebiyle kuraklığı hak ettik ama aramızdaki yaşlılar, engelliler ve hayvanlar sebebiyle helâk edilmiyoruz. Rabbimiz Rahmandır da Adaleti ile Davranıp Yağmurları Kısamaz mı? Rabbimiz bize soruyor: “Ne sanıyorsunuz? İhtiyacınız olan bütün suyunuz toprağın altında yok olup gitseydi (Allah’tan başka) kim size temiz kaynaklardan su getirebilirdi?” (Mülk 67/30). Biz de kendimize soralım: Evet, kim getirecek? Sonuçta yağmur duasına çıkmaktan başka çaremiz mi var? İyi ki çevremizde yağmur duası denilince dudak bükecek bilimsel akıl yoksunlarından daha hayırlı ve dualı hayvanlar var. İrfanımızı Besleyen Kaynaktan… Kişisel ve toplumsal irfanımızı besleyen ve yolumuzu aydınlatıp yaşam şevkimizi artıran yaşanmış şu hikâyemize bakınız: İslâm Peygamberi Hz. Süleyman, ümmetinden bir toplulukla çıktığı yağmur duasından dönerken bir karıncanın şöylece dua ettiğini işitir: “Allah’ım! Biz karıncalar da senin yarattığın varlıklarız. Suya muhtacız. Su yağdırmazsan helâk oluruz.” Bu duayı işiten Hz. Süleyman çevresindeki insanları şöylece müjdeler: “Mutlu olarak dönebiliriz. Karıncanın duası bereketiyle bizim yağmur duamız da kabul edilecektir.” (Hâkim, el-Müstedrek, 1/328; İbn Kesîr, en-Neml, 2)