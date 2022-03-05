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Dünya Ukrayna'dan Türkiye açıklaması
Dünya

Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar, Rusya ile devam eden savaş nedeniyle Türk halkının kendilerine yardım ettiğini belirterek, "Türkiye Cumhurbaşkanına ve halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-05 16:05:00 -
Ukrayna'dan Türkiye açıklaması

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar "Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk halkına şükranlarımı sunuyorum" dedi.

Ukrayna Ankara Büyükelçisi Vasyl Bodnar yaptığı açıklamada, “ Her gün sıradan Türk vatandaşları çok sayıda insani yardım getiriyor. İnsanlar her şeyi veriyorlar. Kadınlar üzerlerinde olan takıları bırakıp yardım etmek istiyorlar. Türkiye Cumhurbaşkanına ve Türk halkına şükranlarımı sunuyorum. Öldürülen kadın ve çocuk kadın sayısı onlarca rakamlarla ifade ediliyor. Öldürülen sivil sayısı yüzlerce ifade ediliyor. Biz barış istiyoruz ve müzakereye açığız" ifadelerini kullandı.

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