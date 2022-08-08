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Gündem Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip, Müslüman oldu!
Gündem

Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip, Müslüman oldu!

Mardin'e gelin gelen Ukrayna vatandaşı Alina Kolos, Müslüman olduktan sonra Amine ismini aldı. Mardin Müftülüğü'ne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.

Yeniakit Publisher
2022-08-08 20:24:00 - 2022-08-08 20:30:41
Ukrayna'dan Mardin'e gelin gelip, Müslüman oldu!

Ukrayna'da tanıştığı Mahsum Kocak (46) ile geldiği Türkiye'de evlenen Alina Kolos, Müslüman olmaya karar verdi. Mardin Müftülüğüne başvuran Kolos için ihtida töreni düzenlendi.

Kelime-i şehadet getirdi

İl Müftüsü Ali Hayri Çelik'ten İslam'la ilgili bilgi alan Kolos, kelime-i şehadet getirerek Müslüman oldu. Amine ismini alan Kolos, daha sonra Kur'an-ı Kerim tilavetini dinledi, ardından duaya eşlik etti.

Müslüman bir arkadaşından etkilendi

Müslüman bir arkadaşından etkilendiği için İslamiyet'i seçtiğini ve İslam'a ısındığını belirten Kolos, en büyük arzusunun sevdiği eşiyle mutlu ve huzurlu bir hayat sürdürmek olduğunu kaydetti. İl Müftüsü Çelik de Ukraynalı geline Kur'an-ı Kerim ile aile birliğinin önemini anlatan çeşitli kitaplar hediye etti.

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Yorumlar

yasemin

ALLAH'U EKBER

yasemin

Hayırlı, Mübarek olsun.
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