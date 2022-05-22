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Dünya Ukrayna'dan karar! Yasa tasarısı onaylandı
Dünya

Ukrayna'dan karar! Yasa tasarısı onaylandı

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Yeniakit Publisher
2022-05-22 15:55:00 -
Ukrayna'dan karar! Yasa tasarısı onaylandı

Ukrayna Meclisi, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin ülke genelindeki sıkıyönetim rejiminin 90 gün daha uzatılmasına ilişkin yasa tasarısını onayladı.

Meclisin internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, ülkedeki sıkıyönetim rejiminin 23 Ağustos'a kadar uzatılmasını öngören yasa tasarısı meclisteki 320 milletvekili tarafından kabul edildi.

Zelenskiy, Rusya'nın ülkesine saldırması nedeniyle 24 Şubat'ta sıkıyönetim ilan ettiklerini duyurmuştu.

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