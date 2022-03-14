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Dünya Ukrayna'dan çarpıcı iddia! 'Rusya Suriye'den topladı ve...'
Dünya

Ukrayna'dan çarpıcı iddia! 'Rusya Suriye'den topladı ve...'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-14 23:22:00 -
Ukrayna'dan çarpıcı iddia! 'Rusya Suriye'den topladı ve...'

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti.

Rusya'nın geçtiğimiz günlerde Suriye'den 16 bin paralı askerin Ukrayna'ya getirilebileceğini açıklanmasının ardından Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya'nın Suriye'den binden fazla paralı asker topladığını ve bu askerlerden 400'ünün Ukrayna sınırına konuşlandırıldığını iddia etti. Bakanlığın açıklamasında, "Elde edilen bilgilere göre son günlerde binden fazla kişi kadroya alındı. Suriye'de paralı asker alım merkezleri açıldı. Yaklaşık 400 kişi Rusya'ya geldi. Rostov (Rusya) ve Gomel (Belarus) bölgelerinde, Ukrayna sınırı yakınlarında kamplar oluşturuldu" denildi.

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