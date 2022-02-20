Ukrayna'dan acil ateşkes çağrısı
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Ayrılıkçıların çoğunlukla bulunduğu ülkenin doğusunda yükselen çatışmalar nedeniyle Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin derhal ateşkes çağrısında bulunduğu bildirildi.
Ukrayna ile Rusya arasındaki gerilim devam ediyor. Ayrılıkçıların çoğunlukla bulunduğu ülkenin doğusunda yükselen çatışmalar nedeniyle Ukrayna Cumhurbaşkanı Vladimir Zelenskiy'nin derhal ateşkes çağrısında bulunduğu bildirildi.
Rusya-Ukrayna gerilimi tırmanırken Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy gerginliğin azaltılması yönünde çağrıda bulundu.
Zelenskiy, Ukrayna’nın barış sürecinin yanında olduğunu söyledi, derhal ateşkes yapılması çağrısında bulundu.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Ukrayna'da yaşanan gerilim ile ilgili açıklamada bulundu. Peskov işgal konularında ortaya atılan tarihlerin gerçeği yansıtmadığını, söz konusu açıklamaların provokasyon ve gerilim unsuru olduklarını söyledi.