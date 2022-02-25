Türk vatandaşlarının Ukrayna’dan tahliyesi ne zaman? Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan kriz 24 Şubat Perşembe sabaha karşı askeri müdahaleye dönüştü. Ülkenin pek çok bölgesinde çatışmalar sürüyor. Ukrayna’da yaşayan Türkler ise yurda nasıl ne zaman hangi yolla dönebileceklerini araştırıyor.

Ukrayna'da yaşayan Türkler nasıl Türkiye'ye gelecek? Ukrayna'dan gelecek Türker’den PCR testi istenecek mi?

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna'da yaşanan gelişmelere ilişkin A Haber canlı yayınında değerlendirmelerde bulundu.

Çavuşoğlu, "Biz vatandaşlarımızın tahliyesiyle ilgili çalışmaları başından beri yaptık. Hazırız ama şu anda hava sahası kapalı. Biz şubatın başından itibaren bu hazırlıkları yapmaya başladık. Yine yanılmıyorsam 14 Şubat'tı, özellikle o bölgede yaşayan vatandaşlarımızı tek tek arayarak bu bölgeyi terk etmelerinde istedik" dedi.

Rusya'nın ayrılıkçı iki bölgenin bağımsızlığını tanımasının ardından vatandaşlara bölgeden çıkma uyarısının yinelendiğini aktaran Çavuşoğlu, Türk Hava Yolları'nın ek bir sefer koyduğunu ancak bu seferin sadece 4 biletin satılması nedeniyle iptal olduğunu kaydetti.

Çavuşoğlu, uçuşlarda boş koltukların bulunduğunu, özellikle öğrencilerin son ana kadar beklemek istediğini belirterek, "Biz bu iş ciddiye bindikten sonra hava sahası açıksa havadan nasıl tahliye edeceğimizi THY'yle de konuştuk. Daha önce pandemi ve Afganistan'dan tahliyeler zamanında olduğu gibi THY'yle konuştuk, hazırlığımızı yaptık" şeklinde konuştu.

Çavuşoğlu, karadan tahliye seçeneğinin de masada olduğunu vurgulayarak, "Durum sakinleştiği zaman vatandaşlarımızı kara yoluyla Moldova‘ya Romanya’ya ve Polonya’ya götürebileceğiz. Deniz yolunda da özellikle Odessa bölgesinde şu anda çatışmalar var. Deniz trafiği de şu an kapalı. Biz, deniz trafiği açılırsa, deniz yoluyla tahliye çalışması da feribot şirketlerimizle yaptık" ifadelerini kullandı.

Ukrayna'daki otobüs şirketleriyle kara yoluyla tahliye halinde anlaşmaların yapıldığını da kaydeden Çavuşoğlu, "Biraz önce bahsettiğim ülkelerle görüştük, o ülkeler bizim vatandaşlarımızdan vize istemeyecek, PCR testi ya da aşı sertifikası da istemeyecek" bilgisini paylaştı.