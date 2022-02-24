Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlara sahte mesaj uyarısı! 'Polonya sınırına ilerleyin'
Ukrayna'nın Kiev bölgesinde yaşayan Türk vatandaşlara, Dışişleri Bakanlığı'nın adı kullanılarak sahte hesaplardan mesajlar yollandığı ortaya çıktı. Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim, Kıran Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşları, gerçek dışı mesajlara itibar etmemeleri için uyardı.
Yeniakit.com.tr
Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlara, Dışişleri Bakanlığı'nın adı kullanılarak gerçek dışı mesajlar yollandığı ortaya çıktı.
'Polonya sınırına devam edin'
Sahte sosyal medya hesaplarından ve cep telefonu SMS'lerinden yollanan mesajlarda, "Kiev bölgesinde bulunan vatandaşlarımızın ivedi bir şekilde Polonya sınırına devam etmeleri gerekmektedir." denildi.
'İtibar etmeyin'
Dışişleri Bakan Yardımcısı Yavuz Selim Kıran, Ukrayna'da yaşayan Türk vatandaşlarını Twitter hesabından uyardı. Kıran, mesajında şu ifadeleri kullandı:
Bakanlığımız sosyal medya hesapları taklit edilerek Ukrayna’daki vatandaşlarımıza yönelik gerçek dışı mesajlar yayınlandığı görülmektedir.
SMS yoluyla veya sahte sosyal medya hesaplarıyla dikkatinize getirilen spekülatif içerikli bilgilere itibar etmeyiniz.