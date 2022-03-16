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Dünya Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var
Dünya

Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

Ukrayna'da savaştan kaçan sivilleri tahliye eden otobüs ile minibüs kafa kafaya çarpıştı. Kazada, 7 kişi öldü, 9 kişi de yaralandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 15:28:00 -
Ukrayna'da tahliye araçları çarpıştı! Ölüler ve yaralılar var

Rusya'nın Ukrayna'ya saldırıları 21 gündür devam ediyor. Ukrayna'da çatışma alanlarından güvenli bölgelere tahliye edilen kişileri taşıyan araçlar kaza yaptı.

Hmelnitskiy bölgesindeki Kropivnitskiy-Znamenka karayolunda seyir halinde olan bir otobüs ve bir minibüs kafa kafaya çarpıştı. Olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada minibüs şoförü ve minibüste bulunan 6 yolcu olay yerinde hayatını kaybetti. Çarpışmanın etkisiyle yolculara ait eşyalar da etrafa savruldu. Kaza nedeniyle karayolu bir süreliğine trafiğe kapatıldı.

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