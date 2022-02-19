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Dünya Ukrayna’da patlama! 1 asker öldü
Dünya

Ukrayna’da patlama! 1 asker öldü

Rusya Ukrayna sınırında her an patlaması başlanan savaşın sesleri duyulmaya başlandı. Ukrayna doğusunda patlama sesleri duyuldu. Donetsk sınırında patlama sesleri duyuldu. Ukrayna ölen askerinin olduğunu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-02-19 12:03:00 - 2022-02-19 12:20:00
Ukrayna’da patlama! 1 asker öldü

Reuters, görgü tanıklarına dayandırdığı haberde; Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk kentinde birden fazla patlama sesi duyulduğu bilgisini paylaştı.

Rusya-Ukrayna sınırında gerilim giderek tırmanıyor. Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin bu sabah yaptığı açıklamada savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu. Siviller bölgeden ayrılırken, Ukrayna, ülkenin doğusundaki çatışmalarda bir askerinin öldüğünü duyurdu.

Ukrayna'dan tek taraflı olarak bağımsızlığını ilan eden Donetsk Halk Cumhuriyeti lideri Denis Puşilin savaşın şiddetleneceği korkusuyla genel seferberlik başlattığını duyurdu.

İngiltere Savunma Bakanlığı, Rusya'nın 2 aşamalı olası Ukrayna'yı işgal planını yayımladı. ilk aşamada kuzeydeki Belarus'tan 2 ayrı noktadan başkent Kiev'e hareket edilecek. Doğudan ise 2 ayrı noktadan askerler, ayrılıkçı bölgeleri geçerek içlere doğru ilerleyecek.

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