Ukrayna’da işgal kıtlığı! Mağazalar kapalı, raflar boş, benzin yok

Market yetkilileri en büyük endişelerinin işgal günlerinin uzaması durumunda temel gıda malzemelerinin azalması olduğunu anlatıyor.

Elde kalan son gıdalar cepheye gönderiliyor: Ukrayna'da savaştan dolayı alkol satışı yapılmıyor. Lviv'deki tren garı ve otogarlarda oluşturulan insani yardım noktalarında eldeki son gıda ve diğer insani yardım melzemeleri seferberlik halinde ülkenin iç bölgelerine gönderiliyor. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi de, Lviv'de toplama, taşıma ve insani yardım malzemelerinin belli noktalara ulaştırılması için halka çağrı yapmıştı.

İstasyonlarda benzin bulmak zor: Ayrıca, kentte araba kullanmak artık çileye dönmüş durumda. Çünkü, Lviv'de yer alan birçok benzincide yakıt kalmamış durumda, bazı benzinliklerde ise araba başı 5 litre benzin veriliyor. Benzin fiyatları brent petrole yapılan zamların dışında gün içerisinde değişkenlik gösterebiliyor. Arabalarının depolarını doldurabilen vatandaşlar ise kendilerini şanslı olarak görüyor.

Alışveriş merkezlerinde birçok mağaza kapalı: Şehirdeki insanların sürekli olarak ziyaret ettiği alışveriş merkezlerindeki çoğu yabancı olmak üzere markalar mağazalarını açmıyor. Sadece giyim üzerine değil, aksesuvar, yeme-içme gibi sektörlerde de dünyaca ünlü markalar savaştan dolayı mağazalarını açmıyor.

Şehre girerken ve girdikten sonra çeşitli noktalarda barikatlar yer alıyor: Polonya'dan Ukrayna'ya geçtikten sonra yol uzamazsa eğer Lviv ortalama 75-80 km aralığında sürüyor. Bu 80 kilometrelik yolda her mahalle girişinde bir veya iki tane polis ve asker kontrol noktası mevcut. Lviv'in tarihi çeşmeleri, anıtları kum torbaları ve barikatlarla çevrilmiş durumda.