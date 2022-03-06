Ukrayna’da insanlık dramı yaşanıyor

Savaş her geçen gün şiddetini artırırken, iki ülke arasında müzakere süreci de devam ediyor.

Sivil katliamı

Müzakerelerde savaştan en çok etkilenen bölgelerdeki sivillerin tahliyesi için insani koridor oluşturulması konusunda mutabakata varılırken, kurtarılan insanların hali yaşanan insanlık dramını gözler önüne serdi. Konuya ilişkin Akit’e konuşan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Üyesi AK Parti Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, şunları dile getirdi: “Aynı ırka mensup iki farklı ülke birbiriyle amansız bir savaş içerisinde. Bu savaşta her zaman olduğu gibi yine en çok sivilleri etkiledi. Bölgede yaşanan insanlık dramı içler acısı. Özellikle çocuklar ve kadınlar üzerinden büyük bir katliam söz konusu.

Biz barış istiyoruz

Biz tüm dünyada barış isteyen bir milletiz ve buna uygun olarak çeşitli girişimlerimiz var. Cumhurbaşkanımızın girişimleri ile inşallah Antalya’da gerçekleştirilecek olan diplomasi formunda iki ülkenin Dışişleri Bakanı bizim Dışişleri Bakanımızın liderliğinde bir araya gelecek. İnşallah barış görüşmeleri iyi sonuçlanır ve bu dram biter.”

İkiyüzlü Avrupa

Avrupa’nın mülteciler konusundaki ikiyüzlülüğüne de tepki gösteren Yurdunuseven, şöyle devam etti: “Biz bu dramın bitmesi için her şeyi yaparken Ukraynalıları kışkırtıp sonra da kapılarını açan sözde medeni Batı ülkelerinin, Suriyeli ve Afganistanlılara muamelelerini tarih affetmeyecek. Türkiye her zaman mazlumun ve mağdurun yanında olmaya devam edecek ırkına ve rengine bakmadan.”