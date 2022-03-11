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Dünya Ukrayna'da esir alınan Rus pilotun annesi: Oğlumdan utanıyorum!
Dünya

Ukrayna'da esir alınan Rus pilotun annesi: Oğlumdan utanıyorum!

Ukrayna'da düşürülen uçağı kullanan pilotun annesi, "Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum." diyerek Ukrayna halkından özür diledi.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 22:03:00 - 2022-03-11 22:09:34
Ukrayna'da esir alınan Rus pilotun annesi: Oğlumdan utanıyorum!

Rus ordusunda görevli pilotun Ukrayna’da yaşayan annesi, oğlu adına özür diledi.

Rusya’nın Ukrayna’yı işgali 16. gününde devam ediyor. Rus pilotlar askeri ve sivil alanları vurmaya devam ederken, Ukrayna İstihbarat Servisi (SBU), Rusya Hava Kuvvetleri’nde görevli olan ve Ukrayna işgalinde görev alan pilotun Ukrayna’da yaşayan annesine ulaştı.

"Oğlumdan dolayı utanıyorum"

 

Ukrayna’nın Kremençuk şehrinde yaşayan ve istihbarat kamerasına konuşan kadın, "Ben Kremençuk şehrinde yaşıyorum. Oğlum işgal altındaki Kırım’da Rus ordusunda pilot olarak görevli. 5 Mart’ta Rusya’nın kanuna aykırı emirleriyle Nikolayev bölgesine uçuş gerçekleştirdi ve orada uçağı düşürüldü ardından da esir alındı. Bizde basından öğrendik. Oğlumdan dolayı utanıyorum. Oğlumun bu suç olan emirleri nasıl yerine getirdiğini anlamakta zorlanıyorum. Oğlum için endişeliyim ama Tanrıya şükür yaşıyor. Ukrayna halkından doğru bir evlat yetiştiremediğim için oğlum ve kendi adıma özür diliyorum" ifadelerini kullandı.

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