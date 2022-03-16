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Dünya Ukrayna'da Amerikalı FOX TV kameramanı öldürüldü
Dünya

Ukrayna'da Amerikalı FOX TV kameramanı öldürüldü

Amerika Birleşik Devletleri televizyon kanalı FOX TV kameramanının, Ukrayna'da dün aracına açılan ateş sonucu hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-03-16 12:03:00 -
Ukrayna'da Amerikalı FOX TV kameramanı öldürüldü

FOX News Media CEO’su Suzanne Scott tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev dışındaki Horenka bölgesinde savaş kameramanı Pierre Zakrzewski'nin aracının isabet aldığı belirtildi.

Daha önce Irak, Afganistan ve Suriye'de çalıştığı bildirilen Zakrzewski'nin, şubat başından beri Ukrayna'da görev yaptığı kaydedildi.

Dün gerçekleşen aynı saldırıda FOX News haber kanalı savaş muhabiri Benjamin Hall'un yaralandığı ve hastaneye kaldırıldığı duyurulmuştu.

Rusya'nın Ukrayna'da devam eden saldırıları sonucunda, 13 Mart'ta da Brent Renaud isimli Amerikalı gazetecinin öldüğü bildirilmişti.

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Yorumlar

delici

neyse artık amerikalılar bir müddet yalan haber duymazlar nerdenmi biliyorum dersen buradada var 24 saatini yalancılık yaparak geçiriyorda
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