  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
İstanbul'da gıda güvenliğine yeni önlemler: İşletmelere kamera, seyyar satılıcılara izin şartı, ilaçlamaya sıkı denetim! İran’ı bırak ABD’ye bak Los Angeles sokakları alev alev! Maganda İETT şoförü İstanbul'u şok etti: Trafiği durdurup camdan kavgaya uçtu İdama buradan başlayın! Huzurevindeki vahşette yeni gelişme Suriye'de şer ittifakı deşifre oldu: Katil ESAD artıkları PKK/SDG saflarına katıldı AKOM gün verdi: İstanbul’a kar geri dönüyor! Uzak Şehir adlı kültür-gelenek düşmanı dizide büyük skandal: Alkollü sahnede çocuk ve başörtülü kadınlar! AK Partili Başkandan CHP Lideri Özel’e fena kapak! 'İç dünyalarındaki karmaşayı bu komik iddialarla örtemezler' En büyük korkuları Mehmetcik! SDG: Suriye askerlerini Türkiye elimizden kurtardı! Rejim bahane hedefleri petrol
Dünya Ukrayna yeni savunma bakanını açıkladı
Dünya

Ukrayna yeni savunma bakanını açıkladı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Ukrayna yeni savunma bakanını açıkladı

Ukrayna parlamentosu, Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in savunma bakanlığına Mykhailo Fedorov'u atama kararını onayladı.

Ukrayna parlamentosundan yeni savunma bakanı için oylama düzenlendi. 34 yaşındaki Mykhailo Fedorov, 450 sandalyeli parlamentoda 277 milletvekilinin "evet" oyunu alarak ülkenin yeni savunma bakanı oldu. Fedorov, oylamadan önce milletvekillerine bir eylem planı sunarak, "Bugün eski bir organizasyon yapısıyla yeni teknolojilerle mücadele etmek imkansız. Kapsamlı değişikliklere ihtiyacımız var. Amacımız sistemi değiştirmek; orduyu reforme etmek, cephelerdeki altyapıyı iyileştirmek, yalanları ve yolsuzluğu ortadan kaldırmak, liderliği ve güveni yeni bir kültür haline getirmek" ifadelerini kullandı.

 

Fedorov, reformlarının ordunun dijitalleştirilmesine, insansız hava araçlarının (İHA) ve yapay zekanın kullanımının artırılmasına, teknolojinin daha geniş çapta kullanılmasına odaklanacağını söyledi. Fedorov, "Daha fazla robot, daha az kayıp. Daha fazla teknoloji, daha az can kaybı" diye konuştu.

Zelenskiy önermişti

Mykhailo Fedorov, temmuz ayı ortalarından itibaren Başbakan Birinci Yardımcısı, Dijital Dönüşüm Bakanı olarak görev yapıyordu. Zelenskiy ocak ayı başında Fedorov'u Savunma Bakanlığına önermişti. Federov, Ukrayna'nın Rusya'nın işgaline karşı yüksek teknolojiyle verdiği mücadelenin şekillenmesinde kilit bir rol oynamış, özellikle Starlink terminallerini konuşlandırarak cephedeki Ukrayna askerlerinin bağlantısının iyileştirilmesini sağlamıştı. Federov ayrıca, Rus birliklerine azami hasar vermeyi amaçlayan, insansız hava araçlarından oluşan ve savunma hattı olarak bilinen "İHA Hattı"nın oluşturulmasında da önemli rol oynamıştı.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti
Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti

Aktüel

Ukrayna Dışişleri Bakanı Sybiha, BMGK'yı acil toplantıya çağırdı Oreşnik'i şikayet etti

İHH Ukraynalı savaş mağdurlarına gönderdiği 4 tırlık yardımın dağıtımına başladı
İHH Ukraynalı savaş mağdurlarına gönderdiği 4 tırlık yardımın dağıtımına başladı

Aktüel

İHH Ukraynalı savaş mağdurlarına gönderdiği 4 tırlık yardımın dağıtımına başladı

Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı
Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

Dünya

Ukrayna İHA ile vurdu Volgograd'daki petrol deposunda yangın çıktı

BM'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı
BM'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı

Dünya

BM'den Rusya'ya Ukrayna çağrısı: Saldırılar kabul edilemez ve derhal durmalı

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23