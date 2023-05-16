Ukrayna Türkiye'den F-16 istedi

Rusya’nın saldırıları sonrası 24 Şubat 2022’de yüksek yoğunluklu olarak başlayan Ukrayna-Rusya Savaşı, 15’inci ayında devam ediyor. Ukrayna, NATO üyesi ülkelerden ciddi manada ekipman, istihbarat ve eğitim desteği alıyor.

Son olarak Ukrayna, NATO’nun temel muharebe uçağı olan F-16 Fighting Falcon’ları talep etti. Politico’nun Ukrayna Savunma Bakanlığı yetkililerine dayandırdığı bilgilere göre; Ukrayna; Birleşik Krallık, İtalya, Fransa ve Almanya’dan, Ukrayna’ya F-16 tedarik etmesi için Türkiye ve ABD’yi teşvik etmelerini istedi.

Öte yandan Ukrayna basını, Ukraynalı pilotların F-16 eğitimi için Birleşik Krallık’a intikal ettiğini açıkladı. Ancak İngiliz Kraliyet Hava Kuvvetleri envanterinde F-16 Fighting Falcon bulunmuyor. Uçakların, ABD tarafından ülkeye sevk edileceği veyahut Birleşik Krallık tarafından pazardan 2. el F-16 tedarik edildiği üzerinde duruluyor.

Türkiye tarafından Ukrayna’ya F-16 savaş uçağı sevk edilmesi ise pek mümkün gözükmüyor. Türk Hava Kuvvetleri envanterinde, yaklaşık 235 adet F-16 Blok 30/40/50/50+ savaş uçağı bulunuyor. Öte yandan Türkiye’nin, ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 savaş uçağı ile 79 adet modernizasyon kiti talebi bulunuyor. Halihazırda Türkiye, savaş uçağına ihtiyaç duyan bir ülke konumunda.

Türk SİHA üreticisi BAYKAR tarafından Ukrayna’ya sevk edilen onlarca Bayraktar TB2 SİHA ise Ukrayna lehine muharebe sahasına damga vurdu. BAYKAR, hem mevcut üretim kapasitesini arttırarak hem de sipariş takvimlerini aksatmak pahasına, muharebe esnasında Ukrayna’ya hızlı Bayraktar TB2 teslimatları gerçekleştirdi.

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