Ukrayna, savaş uçağı ve helikopter teslim eden Rus askerlerine ödeme yapacak

Putin'in talimatıyla Rus ordusunun Ukrayna'ya girmesinin üzerinden 15 gün geçerken, çatışmalar ve bombardımanlar da bir yandan devam ediyor. Ukrayna tarafından zaman zaman Rus savaş uçaklarının düşürüldüğü bilgisi geçerken, paraşütle inen pilotların ise yerdeki vatandaşlarca kıskıvrak yakalandığı görüntüler sosyal medyada gündem oluyor.

Ukrayna'nın uçağa ihtiyacı var

Rusya'nın Ukrayna karşısındaki hava ve kara araçlarındaki sayıca üstünlüğü ise Avrupa'dan gelen yardımlarla kapatılmaya çalışılıyor. Son olarak AB'den yapılan açıklamada yardım paketinin savaş uçaklarını da kapsayabileceğini ifade edilmişti.

Rus askerlerine çağrı

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları devam ederken, Ukrayna'nın savunma sanayi firmalarının çatı yönetim kuruluşu UKROBORONPROM, hazırladığı video klip ile Rus askerlerine çağrıda bulundu.

"Rus askerine 1 milyon Dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu"

Klipte, çalışır durumda olan savaş uçağını teslim eden Rus askerine 1 milyon Dolar, helikopter teslim edene ise 500 bin dolar para ödülü verileceği duyuruldu. Söz konusu video klibin ardından Rus askerlerinin savaş uçaklarını ya da helikopterleri teslim edip etmeyeceği merak konusu oldu.

Almanya uçak göndermeyi reddetti

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, Kanada Başbakanı Justin Trudeau ile yaptığı görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında, ülkesinin Ukrayna'nın ekonomisinin dirençli olması için yıllardır mali yardım yaptığını söyledi. Ukrayna'ya insani yardımların yanında silah da verdiklerini anımsatan Scholz, "Somut olarak başka ne yapabileceğimizi iyi düşünmemiz lazım. Buna kesinlikle savaş uçakları dahil değil." ifadesini kullandı.

ABD izin vermedi

Polonya Dışişleri Bakanı Zbigniew Rau, hükümetinin tüm MiG-29 jetlerini derhal ve ücretsiz olarak Ramstein hava üssüne yerleştirmeye ve onları Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin emrine vermeye hazır olduğunu söylemişti.

Pentagon sözcüsü John Kirby'nin MiG-29'ların Ukrayna'ya transferinin Rusya ile NATO arasında askeri bir krizin çıkma olasılığına neden olabileceğini belirtmesi ABD'nin bu çekincesinin en net ifadesi olarak değerlendiriliyor.

NATO da ABD ile aynı çekinceyi paylaşıyor. Ukrayna'ya savaş uçağı sağlamanın NATO'yu Rusya ile bir askeri çatışmaya sürükleme riskini barındırdığı belirtiliyor.