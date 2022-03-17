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Dünya Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı
Dünya

Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı

Ukrayna, savaşın başlamasının ardından Rus ordusunun 14 bin askerini, 86 uçağını, 108 helikopterini ve 444 tankını kaybettiği açıkladı.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 12:36:00 -
Ukrayna Rus ordusunun kaybını açıkladı

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun 24 Şubat-17 Mart'taki kayıplarıyla ilgili veriler paylaştı.

Buna göre, Ukrayna'ya saldıran Rus ordusundan 14 bin asker öldürüldü, Ruslara ait 86 uçak, 108 helikopter, 444 tank, 1435 zırhlı araç, 201 top, 72 roketatar sistemi ve 43 hava savunma sistemi imha edildi.

Rus güçleri 864 araç, 3 hafif sürat teknesi, 60 yakıt aracı ve 11 İHA da kaybetti.​​​​​​​​​​​​​​

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Yorumlar

Mehmet

Bunlar tek tek saydılarmı kayıpları, bu açıklamalara Rusya ne diyor acaba

V. Hakan

Rusya'nın evdeki hesabı çarşıya uymamış gibi ...
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