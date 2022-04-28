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Dünya Ukrayna Ordusu, Rusların gözü kulağı olan o yapıyı vurdu, TV kanalları çöktü!
Dünya

Ukrayna Ordusu, Rusların gözü kulağı olan o yapıyı vurdu, TV kanalları çöktü!

Ukrayna ordusu, Herson'da Rus ordusu tarafından kontrol edilen TV kulesini bombaladı. Bombardıman sonrası Rus kanallarında erişim sorunu yaşandı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 11:42:00 - 2022-04-28 11:49:31

Ukrayna- Rusya arasında yaşanan savaşta 64. güne girilirken iki taraf arasında yaşanan şiddetli çatışmalar devam ediyor. Ukrayna ordusu ve sivil halk Rus işgaline karşı direnişini sürdürürken Rus ordusunun belli bölgelere yaptığı ağır saldırılar sürüyor. Öte yandan sabaha karşı yaşanan olayda, Ukrayna ordusunun Rusya'ya ait bir TV antenini vurduğu ortaya çıktı. Görüntüler kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Bombardiman Sonrasi Rus Kanalları Devre Dışı Kaldı

Twitter'a yansıyan videoda Ukrayna ordusunun Herson'da bulunan ve Rus güçlerinin kontrolü altında olan TV kulesini vurduğu görüldü. Bombardıman sonrası Rus televizyon kanallarının ise çekmediği aktarıldı.

'Yardım Etmeye Çalışırlarsa Yanıtımız Yıldırım Hızında Olacak'

Ukrayna'ya başlattıkları askeri operasyonlara başka bir ülkeden gelecek müdahaleler hakkında konuşan Putin "Dış güçler tarafından hemen hemen her yıl komşu ülke ile karşı karşıya getirildik. Daha sonra Rusya ve Ukrayna'yı doğrudan bir çatışmanın içine soktular. Kırım ve Donbas'a askeri saldırı da dahil olmak üzere bu tür planlar, ne yazık ki bugünün sonuçlarını getirdi" ifadelerine yer verdi.

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