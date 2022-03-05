Ukrayna Ordusu Rus zırhlı araçlarını böyle imha etti

Rusya-Ukrayna savaşında bugün 10. güne girilirken bölgedeki çatışmalar tüm şiddetiyle devam ediyor. Bu sabah Ukrayna'nın stratejik liman kenti Mariupol, Rus güçleri tarafından ablukaya alındı.

Rus konvoyu vuruldu

Ukrayna, Rusya saldırılarını püskürtmeye çalışırken, Ukrayna ordusu tarafından tespit edilen Rusya'ya ait bir zırhlı araç konvoyunun vurulma anları da ortaya çıktı. Hedef alınan Rus konvoyu, Ukrayna Ordusuna ait tanklar tarafından vuruldu.

Ukrayna: Ölen Rus askerlerinin sayısı 10 bini aştı

Diğer yandan Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, savaşla ilgili Rusya tarafının zayiatlarını açıklamaya devam ediyor. Yetkililer, savaşta hayatını kaybeden Rus asker sayısının 10 bini aştığını duyurdu. Yapılan açıklamaya göre 39 uçak, 40 helikopter, 269 tank, 945 zırhlı araç, 105 topçu sistemi, 409 araç, 60 yakıt tankı ve 3 insansız hava aracı etkisiz hale getirildi.

Geçici ateşkes iptal edildi

Rusya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Moskova saatiyle 10.00 itibarıyla Mariupol ve Volnovaha'dan sivillerin çıkması amacıyla geçici ateşkes uygulanacağı duyurulmuştu. Ancak son gelen bilgiye göre sivillerin tahliyesinin ertelendiği ve bölgedeki ateşkes kararının iptal edildiği belirtildi.

Rus tarafı da verdiği zararı açıkladı

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov, Ukrayna'ya ait askeri altyapı tesislerine yönelik saldırılara devam ettiklerini aktarıp şunları söyledi:

"Operasyonun başlangıcından bu yana toplam 2037 askeri altyapı tesisi imha edildi. Bunların arasında Ukrayna ordusuna ait 71 komuta ve iletişim merkezi, 98 hava savunma füze sistemi S-300, Buk M-1, Osa ve 61 radar istasyonu bulunuyor."

Konaşenkov, Ukrayna ordusuna ait 66 uçak, 708 tank ve zırhlı araç, 74 çok namlulu roketatar, 261 havan topu ve 56 insansız hava aracının imha edildiğini söyledi.