Ukrayna ordusu, Rus ordusunu püskürttü! Kritik bölge geri alındı

Rusya'nın Ukrayna'da ilerleyişi ve ağır saldırısı devam ediyor. Ukrayna Devlet Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, başkent Kiev'e yakın bir konumda bulunan stratejik Hostomel Askeri Havaalanı'nın ve Çernobil Nükleer Enerji Santrali'nin kontrolünün Rusya'ya geçtiği duyurularak, Çernigov, Herson, Harkov, Melitopol gibi büyük şehirlerde kritik noktaların Rus güçleri tarafından vurulmaya devam ettiği ifade edildi.

Hostomel Havalimanı geri alındı

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise, Hostomel Askeri Havaalanı'nı yeniden ele geçireceklerini ve Rus birliklerini geri püskürteceklerini ifade etmişti. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Ukrayna Ordusu’nun Hostomel Askeri Havalimanı’nın geri alındığını duyurdu.

Liman kenti Mariupol, ateş altında

Ukraynalı yetkililer, liman şehri Mariupol'un da ağır ateş altında olduğunu ve bölgede yüzlerce patlamanın meydana geldiğini duyurdu. Rus güçlerinin ayrıca, Zmiinyi Adası’nı (Yılan Adası) işgal ettiği belirtildi.

Harkiv'de şiddetli patlama

Ukrayna’nın kuzeyinde Rus sınırına yakın bölgede çatışmalar sürüyor. Harkiv kenti yakınlarında şiddetli bir patlama meydana geldi. Patlamanın etkisiyle yoğun bir ışığın gökyüzüne yayıldığı güvenlik kamerasına yansıdı.

"Kremlin yeni saldırı dalgasına hazırlanıyor"

Ukrayna Savunma Bakanı Oleksii Reznikov, Kremlin’in hava saldırıları da dahil olmak üzere yeni bir saldırı dalgasına hazırlandığını söyledi.

Ukrayna askeri yetkilileri, Rusya’nın temel amacının Kiev’i engellemek, Kırım yarımadasına kara üzerinden koridor oluşturmak ve Moldova’da bir ayrılıkçı bölge oluşturmak olduğunu söyledi.