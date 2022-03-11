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Dünya Ukrayna ordusu görüntüleri servis etti! Rus mevzilerine roket atışı
Dünya

Ukrayna ordusu görüntüleri servis etti! Rus mevzilerine roket atışı

Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, görüntüleri paylaşırken atışlar sırasında Rus tarafına ağır zayiatlar verildiği açıklandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-11 21:02:00 - 2022-03-11 21:19:15

Rusya’nın Ukrayna’daki saldırıları devam ederken, Ukrayna ordusu tarafından Donbass’ta Rus mevzilerine roket atışı gerçekleştirildi.

Rusya’nın Ukrayna’ya başlattığı saldırılar, 16’ncı gününde de devam ediyor. Rus ordusu, operasyonların ilk gününde Donbass’ta hızlı ilerlerken son günlerde bu ilerleyiş günde 2 ile 4 kilometre aralıklarına kadar düştü.

BM-21 tipi roketatar sistemleriyle atışlar yapıldı

 

Ukrayna ordusu da bu ilerlemeleri tamamen durdurmak için Rus birliklerine ani baskınlar ve roketatar sistemleriyle atışlar yapmaya başladı. Donbass’ta Ukrayna Silahlı Kuvvetleri’ne bağlı 30. İhtisas Tugayının Grad Timi tarafından yine Rus mevzilerine BM-21 tipi roketatar sistemleriyle atışlar yapıldı.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri görüntüleri paylaştı

 

Bu atışlar sırasında Rus tarafına ağır zayiatlar verildiği aktarılırken, operasyonu gerçekleştiren tugayın görüntüleri ise Ukrayna Silahlı Kuvvetleri tarafından paylaşıldı.

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