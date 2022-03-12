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Dünya Ukrayna ordusu görüntüleri paylaştı! Rus ordusunun roketatar sistemi böyle vuruldu
Dünya

Ukrayna ordusu görüntüleri paylaştı! Rus ordusunun roketatar sistemi böyle vuruldu

Rusya'nın saldırılarını püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sisteminin havadan hedef alarak imha etti.

Yeniakit Publisher
2022-03-12 18:26:00 - 2022-03-12 18:28:09

Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sisteminin havadan hedef alarak imha etti.

Ukrayna ordusu, 17 gündür Rusya’nın saldırılarını püskürtmeye çalışıyor.

Havadan vurarak imha etti

Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sistemini havadan vurarak imha etti.

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