Ukrayna ordusu görüntüleri paylaştı! Rus ordusunun roketatar sistemi böyle vuruldu
Rusya'nın saldırılarını püskürtmeye çalışan Ukrayna ordusu, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sisteminin havadan hedef alarak imha etti.
Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sisteminin havadan hedef alarak imha etti.
Ukrayna ordusu, 17 gündür Rusya’nın saldırılarını püskürtmeye çalışıyor.
Havadan vurarak imha etti
Ukrayna askerleri, Rus ordusuna ait çok namlulu roketatar sistemini havadan vurarak imha etti.