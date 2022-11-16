"Ukrayna orada tüm erişimi kaybetti!"

Rusya’nın dün Ukrayna’nın enerji altyapısını hedef alan füze saldırılarının bir nükleer santrali etkilediği bildirildi.

Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı (UAEA) Başkanı Rafael Mariano Grossi yaptığı yazılı açıklamada, Rusya’nın dün Ukrayna topraklarına düzenlediği saldırılar nedeniyle Khmelnytskyi Nükleer Santrali’nin elektrik şebekesine olan tüm erişimini kaybettiğini ve jeneratörlerin devreye girdiğini aktardı.

Santralin, şebeke bağlantısını dün yerel saatle 18.35’te 2,5 saatlik bir süre içinde kademeli olarak kaybetmesinin ardından tamamen kesildiğini ifade eden Grossi, kesinti nedeniyle 2 reaktörün kapatıldığını belirtti. Dokuz saatten fazla bir süre sonra yerel saatle 03.45’te santralin elektrik şebekesine yeniden bağlandığını aktaran Grossi, ülkenin batısındaki Rivne Nükleer Santrali’nde de dün öğleden sonra 4 reaktörden 1’inin elektrik şebekesi ile bağlantısını kaybettiğini aktardı.

“Ukrayna'daki nükleer emniyet ve güvenlik durumu aniden daha da kötüye gidebilir”

Santrallerdeki gelişmeleri endişe verici olarak nitelendiren Grossi, “Bu korkunç savaş sırasında sadece Zaporijya Nükleer Santrali'nin değil, Ukrayna'nın tüm nükleer tesislerinin karşı karşıya olduğu potansiyel nükleer güvenlik risklerini gösteriyor. Saha dışı güç şimdi Khmelnytskyi Nükleer Santrali'ne geri dönmüş olsa da, dünkü güç kaybı açıkça gösteriyor ki Ukrayna'daki nükleer emniyet ve güvenlik durumu aniden daha da kötüye gidebilir ve nükleer acil durum riskini artırabilir” dedi.

Nükleer reaktörler, kapalı olduklarında ve artık elektrik üretmediklerinde de soğutma ve diğer temel nükleer güvenlik işlevleri için güce ihtiyaç duyarlar. Harici bir güç kaybı durumunda, genellikle en az birkaç gün olmak üzere sınırlı bir süre için yedek elektrik sağlayabilen acil durum dizel jeneratörleri devreye girer.