Ukrayna nüfusu ne kadar? Ukrayna komşuları hangileri?

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal için düğmeye basmasıyla birlikte bölgede bir insanlık dramı yaşanıyor. Ukrayna lideri Zelenskiy’nin ulusa sesleniş konuşmasında “mümkün olduğu kadar evlerinizde kalın” çağrısına rağmen Ukraynalılar panik içinde yollara düştü. Son dakika bilgisine göre Rus askeri başkent Kiev'e girdi. Agence France Press (AFP), Rus askerinin Kiev'e girdiğini duyurdu. Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, başkent Kiev yakınlarındaki Gostomel kasabasında 2 Rus helikopteri vurduğunu duyurdu. Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Danışmanı, Rus güçlerinin havadan birlik indirebileceğini ve Kiev'de hükümetin bulunduğu bölgeye ilerlemeye çalışabileceklerini söyledi. Açıklamada ayrıca, "Gostomel askeri havalimanında şiddetli çatışmalar devam ediyor" denildi.

Ukrayna nerede?

Ukrayna , Doğu Avrupa'da bir ülke. 603.549 km² (576.604 yüzölçümüyle tamamı Avrupa'da olan en büyük ülkedir. Doğuda ve kuzeydoğuda Rusya, kuzeybatıda Belarus, batıda Polonya, Slovakya ve Macaristan, güneybatıda Romanya ve Moldova'nın komşusudur. Ayrıca güneyde Karadeniz ve Azak Denizi'ne kıyısı bulunmaktadır.

Ukrayna nüfusu ne kadar?

2001 Ukrayna nüfus sayımında etnik dağılım, toplam sayılan 48.457.100 kişi üzerinden değil, yerleşik nüfus olan 48.241.000 kişi üzerinden yapılmıştır.10 yılda bir yapılması planlanan nüfus sayımı her yıl ertelenmiş, sonunda Devlet İstatistik Hizmetleri tarafından 2016 yılında gerçekleştirilmesine karar verilmiştir.