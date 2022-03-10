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Dünya Ukrayna kritik durumu açıkladı: Tahliye edilemediler
Dünya

Ukrayna kritik durumu açıkladı: Tahliye edilemediler

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini bildirdi.

Yeniakit Publisher
2022-03-10 21:53:00 -
Ukrayna kritik durumu açıkladı: Tahliye edilemediler

Ukrayna Başbakan Yardımcısı İrina Vereşuk, Rus ordusu tarafından kuşatılan Mariupol kentinden sivillerin tahliye edilemediğini açıkladı.

Vereşuk, düzenlediği basın toplantısında, Ukrayna kentlerinde oluşturulan insani yardım koridorlarından son 2 günde gerçekleştirilen tahliyelerle ilgili bilgi verdi.

Sumi bölgesinde Poltava yönünde 60 bin sivilin tahliye edildiğini bildiren Vereşuk, İzyum'dan yaklaşık 3 bin sivilin güvenli bölgelere ulaştırıldığını kaydetti.

Vereşuk, Buca, Gostomel ve İrpen ile Kiev'e bağlı diğer şehirlerden yaklaşık 20 bin sivilin tahliye edildiğini belirterek, "Mariupol'da insani felaket yaşanıyor. Oradan sivilleri çıkarmamıza izin verilmiyor. Volnovaha'da da durum aynı." dedi.

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