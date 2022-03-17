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Dünya Ukrayna: Kremlin, onları da savaşa katmak istiyor
Dünya

Ukrayna: Kremlin, onları da savaşa katmak istiyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini ileri sürdü.

Yeniakit Publisher
2022-03-17 20:38:00 -
Ukrayna: Kremlin, onları da savaşa katmak istiyor

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Rusya Federasyonu'nun, Suriye'deki Beşşar Esed rejiminin emrindeki birlikleri Ukrayna'ya karşı savaşmaya getirmek istediğini öne sürdü.

Savunma Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada "Kremlin, Suriye'deki Esed rejiminin birliklerini Ukrayna'ya karşı savaşa dahil etmek istiyor. Donarlarsa topçularımız onları ısıtır." denildi.

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