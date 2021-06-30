Ukrayna İsveç’i uzatmalarda devirdi
2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Ukrayna, İsveç'i normal süresi 1-1 biten karşılaşmada İsveç'i uzatmaların son dakikalarında bulduğu golle yenerek çeyrek finale çıktı.
2020 Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Ukrayna ile İsveç, İskoçya'nın Glasgow kentindeki Hampten Park Stadı'nda karşı karşıya geldi.
Çekişmeli geçen mücadelede 90 dakika 1-1 bitti. Uzatma devresinin de sona erdiği uzatma dakikalarının oynandığı sırada Ukrayna, 120+ 1'de bulduğu golle öne geçerek turnuvarda çeyrek finale yükselen son takım oldu.
Karşılaşmada Ukrayna'nın gollerini 27. dakikada Oleksandr Zinçenko ve 120+1. dakikada Artem Dovbyk kaydederken, İsveç'in tek golü 43. dakikada Emil Forsberg'den geldi.
İsveç uzatma devrisned 10 kişi kaldı
99. dakikada Marcus Danielson'un Artem Besyedin'e tehlikeli faulü sonrası gördüğü kırmızı kartla İsveç 10 kişi kaldı.